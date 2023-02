VIDEO/ ‘Revoltohen’ shqiptarët: Nesër do të protestojmë para Top Channel për të drejtat e Luizit

Nesër ora 14:00 përballë Top Channel do ketë marshim kundrejt produksionit të Big Brother për atë që bëhet ndaj një personi të vetëm siç është LUIZ EJLLI! Mund të duke UTOPIKE aq sa dhe qesharake, sepse Shqipëria sigurisht ka gjëra tjera më të mëdha por është parë e arsyeshme që fansat e Luizit të jenë nesër ora 14:00 përballë Top Channel dhe shpisë së BIG Brother.









“Nesër do ti tregojmë përsëri Luizit që të vazhdojë kundrejt këtij produksioni ose tipit që fshihet pas emrit BIG BROTHER VIP ALBANIA. Personalisht së bashku me Dashin official dhe disa persona tjerë dhe fansa e kemi parë të arsyeshme që të ndodh kështu, mbase më e fuqishme se sa ishte herën e parë”, shkrueht në një njoftimin që po bën xhiron e rrjeteve sociale.

Nuk është hera e parë që shqiptarët ngrihen në protestë për një cështje kaq madhore dhe me rëndësi kombëtare sic është “padrejtësia” që po i bëhet Luizit. Këtë popull lërë pa ujë pa drita, pa bukë, hiqe nga puna, përplase me autobuz, bëji c’të duash nuk të thotë gjë, ama te Luizi nuk duron dot.

Ndryshe, mbreme Luizi ka pasur nje debat te forte me Kiaren pasi ishin due luajtur nje loje mes vajzat dhe djemve, vajzat nuk kishin te drejte te flisnin me djemte andaj Luizi e zuri Kiaren tek nje ceo te lavamani duke e bere te ndjehet keq ajo qau mirepo Luizi nuk e la te dal dhe ne fund u detyrua te flas e ta prish lojen, kjo gje ka bere te kete shperthim ne rrjete ku disa prej tyre perkrahin Kiaren dhe disa Luizin./ Vip Magazine