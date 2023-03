“Kur mësova për aksidentin kuptova se kisha bërë një gabim” – Rrëfimi i drejtuesit të stacionit hekurudhor

Në rrëfimin e plotë për gabimin fatal, drejtuesi i stacionit të Larisës ka proceduar në deklaratën e tij para hetimore, ndërsa me gjasë nesër pas ndjekjes penale çështja do të çohet në seancën plenare të Gjykatës së Apelit të Larisës për caktimin e çështjes te një hetues special apelues.









Komisioneri i stacionit, i cili tashmë është arrestuar dhe nesër do të dalë në prokurori me akuza të rënda, pranoi në hetim paraprak para prokurorisë lëshimet e tij kriminale, si dhe ku e vuri trenin fatal në binar të gabuar dhe shtoi se e kuptonte gabimin e tij kriminal, që i kushtoi jetë njerëzish, sapo u informua për aksidentin tragjik.

Më pas, tha ai, kuptoi pasojat e asaj që kishte bërë, duke drejtuar trenin e pasagjerëve në shina të gabuara.

Drejtori i stacionit pranoi gabimin fatal

Duke kërkuar falje në fazën e hetimeve paraprake, komisari i stacionit të Larisës, i arrestuar, dyshohet se ka pranuar gabimin e tij fatal dhe ia ka atribuar “kohës së keqe”, ndërsa ndaj tij është ngritur një dosje për krime të rënda.

Akuzat me të cilat do të përballet nesër drejtori i stacionit dhe kundër tij do të ngrejë procedim penal nga prokurori publik, para të cilit do të paraqitet, kanë të bëjnë me veprën penale të prishjes së sigurisë së transportit që ka rezultuar me vdekjen e disa personave, e cila në bazë të për një ndryshim të fundit të Kodit Penal (neni 291) parashikon dënime nga 10 vjet burgim deri në përjetësi.

Njëkohësisht do të ngrihen ndjekje penale për vrasje seriale nga pakujdesia dhe lëndim trupor nga pakujdesia.

Në të njëjtën kohë, që ka nisur procedura e ndjekjes penale për drejtuesin e stacionit , kreu i Prokurorisë së Apelit të Larisës, Stamatis Daskalopoulos, po mbikëqyr të gjitha hetimet, të cilat janë në zhvillim e sipër për gjetjen e përgjegjësisë për aksidentin fatal, hetimet. të cilat kryhen me komandën e tij në çdo drejtim.

Gjithashtu, me urdhër të z. tragjedia në funksion të përgatitjes së autopsisë nga Policia Rrugore e Larisës për gjetjet e tij të një ngjarjeje tragjike, një autopsi e konsideruar si një element vendimtar për vlerësimin e përgjithshëm të aksidentit fatal (çfarë dhe kush ishte faji).

Në bazë të ndërhyrjes së prokurorit të Gjykatës së Lartë Isidoros Dogiakos, e ndodhur herët në mëngjesin e sotëm, hetimet duhet të ecin shumë shpejt dhe në çdo drejtim për të dhënë përgjigje të plota për përgjegjësitë dhe shkaqet e tragjedisë.