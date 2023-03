Lukashenko mbështet planin e paqes të Xi, ndërsa ai apelon për investime kineze në Bjellorusi

Kina është zotuar të forcojë lidhjet tregtare me Bjellorusinë, pavarësisht thellimit të sanksioneve perëndimore kundër aleatit të ngushtë të Rusisë, sundimtari autokratik i të cilit Alexander Lukashenko mbërriti të mërkurën në Pekin për një vizitë shtetërore dhe tha se mbështeti planin e Kinës për paqen në Ukrainë.









Lukashenko, i cili refuzoi të jepte dorëheqjen pas zgjedhjeve të manipuluara tre vjet më parë dhe është një bashkëpunëtor i ngushtë në luftën e Vladimir Putin kundër Ukrainës, iu dha trajtimi VIP në Kinë. Një përshëndetje me 21 armë u krye nga Ushtria Çlirimtare Popullore e Kinës në sheshin Tiananmen për nder të tij.

“Miqësia Kinë-Bjellorusi është jashtëzakonisht e fortë”, i tha Xi Jinping Lukashenkos, kreut të parë të shtetit evropian që i është bërë një vizitë shtetërore që kur lideri kinez siguroi një mandat të tretë që thyen normat vitin e kaluar. “Kina dhe Bjellorusia janë garantuesit e përbashkët të drejtësisë ndërkombëtare”. Vërejtjet e tij u raportuan nga media shtetërore kineze Xinhua.

Lukashenko, ekonomia e të cilit është goditur rëndë nga sanksionet e vendosura nga Perëndimi për rolin e tij në ndihmën e luftës së Putinit, siguroi premtime të reja nga Xi për investime të mëtejshme në Bjellorusi.

“Bashkëpunimi ekonomik dhe tregtar do të zgjerohet dhe Parku Industrial Kinë-Bjellorusi do të ndërtohet plotësisht”, i tha Xi Lukashenkos. Sipas statistikave bjelloruse të cituara nga Xinhua, fitimi neto i ndërmarrjeve me bazë në parkun industrial arrin në 34.1 milionë rubla bjelloruse, ekuivalente me 12.2 milionë euro, në vitin 2022, me 144 për qind më shumë se një vit më parë.

Gjatë vizitës së Lukashenkos, të dy vendet nënshkruan marrëveshje dypalëshe për tregtinë, industrinë, bujqësinë, doganat, teknologjinë, shëndetin publik, turizmin, sportin dhe bashkëpunimin e qeverisë rajonale.

Lukashenko tha se ai “mbështet plotësisht” dokumentin e pozicionit të Kinës për zgjidhjen e krizës në Ukrainë, të zbuluar javën e kaluar.

Xi gjithashtu ofroi vërejtjet e tij të para për Ukrainën që nga shpallja e gazetës, e cila është vënë në pikëpyetje nga BE dhe SHBA, megjithëse presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy tha se ishte i hapur për të shqyrtuar disa pjesë të propozimeve të Pekinit.

“Thelbi i pozicionit të Kinës është të promovojë paqen dhe të lehtësojë negociatat”, tha Xi. “Është thelbësore t’i përmbahemi drejtimit të zgjidhjes politike, të braktisim të gjithë mentalitetin e Luftës së Ftohtë, të respektojmë shqetësimet legjitime të sigurisë të të gjitha vendeve dhe të ndërtojmë një arkitekturë të ekuilibruar, efektive dhe të qëndrueshme evropiane të sigurisë.”

Ai gjithashtu fajësoi “disa vende” – një referencë e fshehtë për Perëndimin – për “politizimin dhe instrumentalizimin e ekonomisë botërore” gjatë “krizës së Ukrainës”, duke u bërë thirrje atyre që “të angazhohen sinqerisht për [hapat] e favorshëm për një armëpushim dhe paqësor. rezolutë.”

Xi nuk iu referua thirrjes së Zelenskyy për një takim. Mediat ruse kanë raportuar se Xi do të vizitonte Moskën më vonë këtë vit.