“Rama i verbuar, i vendosi gjobë 17 milionë euro medias”- Sali Berisha: Kushëriri i Ballukut, Ceno Klosi, një hajdut i papërmbajtur ndëshkoi mediat se pronari vendosi të qëndrojë dhe të informojë qytetarët!

Ish-kryeministri Sali Berisha ka deklaruar se “Rama është verbuar, turret me tërbim kundër mediave”, dhe sipas tij “pa asnjë fakt e provë në kundërshtim me dokumentet zyrtare që ekzistojnë gjobit media grup me 17 milionë euro duke përdorur kushëririn e Ballukut, Cenon e vilave në Londër, një hajdut i papërmbajtur.”









Berisha u shpreh se gjoba prej 17 milion eurosh u vendos nga kreu i Tatimeve, Ceno Klosi, pa konstatuar asnjë defekt në asnjë bilanc, “vetëm e vetëm se ekipi i këtyre mediave dhe pronari qëndrojnë për të informuar qytetarët dhe për tu thënë atyre të vërtetë.”

“Rama është verbuar, turret me tërbim kundër mediave që përpiqen t’u thonë shqiptarëve të vërtetën, kundër mediave të cilat kanë linjë të pavarur editorial në interesat e shqiptarëve. Pa asnjë fakt e provë në kundërshtim me dokumentet zyrtare që ekzistojnë gjobit media grup me 17 milionë euro duke përdorur kushëririn e Ballukut, Cenon e vilave në Londër, një hajdut i papërmbajtur, shkon i vendos gjobën 17 milionë euro pa konstatuar asnjë defekt në asnjë bilanc, vetëm e vetëm se ekipi i këtyre mediave dhe pronari qëndrojnë për të informuar qytetarët dhe për t’u thënë atyre të vërtetën. Të njëjtën gjë ka bërë 2-3 muaj më parë me Ylli Ndroqin”, tha Berisha.