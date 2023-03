Të tretët në Europë/ 554 mijë shqiptarë kanë marrë pasaporta në vendet e BE-së që nga viti 2002

Janë rreth 554 mijë shtetas shqiptarë të cilët janë larguar në vite nga vendi dhe kanë arritur që të marrin një pasaportë në një nga vendet e Bashkimit Europian që nga viti 2002, sipas të dhënave që janë bërë publike në database-n e Eurostat. Numri më i lartë i pasaportave është dhënë në vitin 2016, me rreth 67.5 mijë.









Vetëm në vitin 2021 u dhanë 32 mijë nënshtetësi, duke u renditur të tretët pas Marokut dhe Sirisë. Ndërsa në krahasim me një vit më parë, shifra ka shënuar një rënie prej 20%. (shiko grafikun: Numri pasaportave dhënë për shtetasit shqiptarë, nga vendet e BE-së, 2002-2021). Sipas shteteve, Italia dhe Greqia, dy destinacionet tradicionale të emigrantëve shqiptarë, sidomos në dy dekadat e para të pas viteve ’90, kryesojnë për numrin e pasaportave që kanë dhënë për shtetasit shqiptarë. Italia ka dhënë gjithsej 274 mijë nënshtetësi për periudhën 2022-2021, ose 49% të totalit. Pesë vitet e fundit Italia ka dhënë mesatarisht 22-27 mijë nënshtetësi në vit për shtetasit shqiptarë.

Greqia ka akorduar 237 mijë, ose 42.7% të totalit. Greqia e ka ulur ndjeshëm numrin e nënshtetësive vitet e fundit, duke dhënë vetëm 7.7 mijë në vitin 2021, nga 29 mijë në 2017-n.

E treta është Mbretëria e Bashkuar, me rreth 12 mijë (2.7%), por të dhënat për këtë shtet raportohen deri në vitin 2019.

Gjermania ka rritur dhënien e nënshtetësive vitet e fundit, duke u renditur e katërta në total (gati 8 mijë nënshtetësi, ose 1.4% të totalit). Pas tyre vjen Belgjika (7 mijë) dhe Franca rreth 5 mijë).- shiko grafikun: Numri I pasaportave dhënë për shtetasit shqiptarë, kumulative.

Në vitin 2021 ishim të tretët në Europë për numrin e nënshtetësive

Sipas njoftimit të Eurostat në vitin 2021, 827 000 persona morën nënshtetësi nga shtetet anëtare të BE-së ku jetonin, një rritje prej rreth 14% (+98 300 persona) krahasuar me vitin 2020. Rritjet më të mëdha në terma absolutë u regjistruan në Francë (+43 900 nënshtetësi të dhëna krahasuar me 2020), Gjermani (+18 800), Spanjë (+17 700), Suedi (+9 200) dhe Austri (+7 200). Në të kundërt, uljet më të mëdha u vunë re në Itali (-10 300 nënshtetësi italiane të dhëna krahasuar me vitin 2020), Portugali (-7 600), Greqi (-3 200), Finlandë (-1 200) dhe Qipro (-800). Në total ishin 10 vende të BE, që shënuan ulje të numrit të nënshtetësive të dhëna. Ashtu si në vitin 2020, shumica (85%) e atyre që morën nënshtetësinë e një shteti anëtar të BE në vitin 2021, ishin më parë shtetas të një vendi jo anëtar ose pa shtetësi. Shtetasit e një vendi tjetër të BE përbënin 13% të numrit të përgjithshëm të nënshtetësive të fituara.

Më 1 janar 2022, qytetarët e BE-së përfaqësonin 94.6% të popullsisë së BE-së.

Marokenët, sirianë dhe shqiptarë vazhdojnë të jenë përfituesit kryesorë të shtetësisë së shteteve anëtare të BE-së në vitin 2021. Në vitin 2021, i ngjashëm me 2020, marokenët ishin grupi më i madh në mesin e qytetarëve të rinj të BE-së (86 200 persona, nga të cilët 71% fituan nënshtetësinë në Spanjë ose Francë), përpara sirianëve (83 500, 70% fituan shtetësinë në Suedi ose Holandë).

Shqiptarët u renditë të tretët (32 300, 70% kanë marrë nënshtetësinë në Itali).

Rumunët (28 600, 33% e fituar nënshtetësinë e Italisë) ishin gjithashtu pjesë e listës së 10 vendeve me më shumë përfitues të nënshtetësisë së BE-së, të ndjekur nga turqit (25 700, 48% fituan nënshtetësinë gjermane), brazilianët (20 400, 65% fituan shtetësinë në Portugali ose Itali), algjerianët (19 300, 80% kanë marrë nënshtetësinë e Francës), ukrainasit (18 200, 37% kanë fituar shtetësinë e Polonisë dhe Italisë), rusët (17 300, 45% kanë fituar shtetësinë e Gjermanisë dhe Francës) dhe pakistanezët (16 600, 62% kanë marrë nënshtetësinë e Spanjës dhe Italisë). Rumunët (28 600 persona), polakët (12 500) dhe italianët (10 100) mbeten tre grupet më të mëdha të qytetarëve të BE-së që kanë marrë nënshtetësinë e një shteti tjetër anëtar të BE-së, të pandryshuar nga vitet e mëparshme.

Shumica e nënshtetësive të reja janë dhënë nga Spanja (144 000; 17% e totalit të BE-së), Franca (130 400; 16%), Gjermania (130 000; 16%), Italia (121 500; 15%) dhe Suedia (89). 400 ose 11%) që përbëjnë 75% të shtetësive të reja të dhëna në BE në 2021.

Shkalla më e lartë e natyralizimit në Suedi

Shkalla e natyralizimit është raporti i numrit të personave që kanë fituar nënshtetësinë e një vendi gjatë një viti ndaj numrit total të rezidentëve jo-vendas në të njëjtin vend në fillim të vitit.Në vitin 2021, shkalla më e lartë e natyralizimit midis vendeve të BE-së u regjistrua në Suedi, me 10.0 nënshtetësi të dhëna për 100 rezidentë jo-shtetas. Suedia u pasua në distancë nga Holanda (5.4), Rumania (4.6), Portugalia (3.7) dhe Belgjika e Spanja (të dyja 2.7). Në anën tjetër të shkallës, normat e natyralizimit nën 1 për 100 rezidentë jo-vendas, u regjistruan në Lituani (0.2), Letoni (0.3), Estoni (0.5) dhe Çeki, Kroaci dhe Sllovaki (të gjithë 0.7)./ monitor