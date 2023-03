Tetë faktorë që po vjedhin vite nga jeta jonë – që nuk lidhen me problemet shëndetësore

Keni muaj për t’u kapur me familjen dhe miqtë? Pakënaqësia dhe izolimi që ndjeni mund të zvogëlojë jetëgjatësinë tuaj. E njëjta gjë mund të ndodhë nëse mendoni se nuk po merrni respektin që meritoni nga kolegët apo edhe të afërmit.









Me fjalë të tjera, jetëgjatësia ndikohet ndjeshëm nga faktorë që nuk kanë të bëjnë fare me kartelën tonë mjekësore, por janë të lidhura ngushtë me shëndetin tonë mendor dhe emocionet që përjetojmë.

Studiuesit e Universitetit të Harvardit në bashkëpunim me kolegët e tyre në Universitetin e Kalifornisë fokusohen në tetë faktorë të papritur social që rrisin rrezikun e vdekjes së parakohshme.

Këto përfshijnë vetminë, periudhat e gjata pa kontakte me familjen, si dhe jetesën në lagje me shumë mbeturina ose ndjenjën se rrethina juaj nuk ju trajton me respekt.

Në fakt, bazuar në gjetjet e tyre, studiuesit krijuan një pyetësor me dhjetë pyetje bazuar në moshën, gjininë dhe karakteristikat sociale, në mënyrë që të parashikojnë jetëgjatësinë, siç shpjegohet nga studiuesi kryesor Dr. Sachin Shah në Universitetin e Harvardit.

Cilët janë tetë faktorët që parashikojnë rrezikun e vdekjes së parakohshme? Kjo përfshin:

pastërtinë jo të plotë të lagjes

mungesa e kontrollit financiar

takimi me fëmijët më rrallë se një herë në vit

papunësinë

mungesa e angazhimit dhe aktiviteteve me fëmijët

mungesa e vullnetarizmit

ndjenja e izolimit dhe vetmisë

trajtimi i të tjerëve pa mirësjellje dhe respekt

Hulumtimet e mëparshme kanë lidhur gjithashtu vetminë me uljen e jetëgjatësisë dhe e kanë konsideruar atë po aq të rrezikshme sa faktorët e tjerë të rrezikut si duhani, obeziteti dhe mungesa e aktivitetit fizik.

Prandaj, hulumtimet e mëparshme e kanë lidhur gjithashtu papunësinë me rritjen e stresit dhe uljen e jetëgjatësisë.

Për sa i përket pastërtisë së zonës së banimit, edhe pse në pamje të parë nuk duket lidhja me jetëgjatësinë, një lexim i dytë do të zbulojë se pastërtia e zonës pasqyron statusin social-ekonomik të individëve, dhe për rrjedhojë aksesin në shërbime shëndetësore ose një shërbim më të shëndetshëm. dietë.