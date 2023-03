VIDEO/ Miliarderi i “TikTok” ndalon në rrugë Ardit Çunin dhe e sfidon. Këngëtari lë pa fjalë të gjithë kalimtarët

Miliarderi i Tik ToK, Adam Abraham ka ndaluar në rrugët e Londrës këngëtarin shqiptar Ardit Çuni, duke e sfiduar që të këndojë një këngë që i vjen në mendje, e cila përmban fjalën “lose”.









Nëse do të fitonte sfidën, Arditi do të merrte një orë me vlerë 220.000 paund.

Pasi u bë pjesë e sfidës dhe fitoi, Arditi ka tërhequr vëmendjen e të gjithë kalimtarëve në rrugë me sfidën e tij, duke marrë si dhuratë orën qindra mijëra dollarshe.

Performanca e tij është duke bërë xhirron e rrjetit, si dhe momenti kur kalimtarët në rrugë edhe ndjekësit e kanë komplimentuar Arditin për zërin e tij unik dhe për performancën e shkëlqyer pak minutëshe në rrugë.