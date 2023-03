Video/ Momenti i përplasjes së dy trenave në Greqi!

Një kamera sigurie ka kapur momentin tronditës kur treni i pasagjerëve dhe mallrave u përplasën jashtë zonës së Larisës në Greqi, duke vrarë dhe plagosur dhjetëra njerëz.









Sipas asaj që shihet në video, treni komercial që lëviz për në Larisa dhe treni i pasagjerëve që nisi në orën 19:22 nga Athina janë në të njëjtën linjë, duke lëvizur me shpejtësi 166 km/h dhe nuk mund të shmangin përplasjen, me karroca ata digjen pas kësaj.

Shikoni videon

Sipas të dhënave që kanë dalë, aksidenti rezulton si pasojë e keqtrajtimit të stacionit të Larisës, i cili në seksionin “Larissa – Evangelismos”, ka drejtuar trenin e pasagjerëve në vijën e qarkullimit në rënie, duke rezultuar në të njëjtën linjë me trenin e mallrave. Vihet re se në të gjithë gjatësinë e saj, linja hekurudhore që lidh Athinën me Selanikun është e dyfishtë.

Duke kërkuar falje në fazën e hetimeve paraprake, komisariati i Larisës, i arrestuar, dyshohet se ka pranuar gabimin e tij fatal dhe ia ka atribuar “kohës së keqe”, ndërsa ndaj tij është ngritur një dosje për krime të rënda.

Akuzat me të cilat do të përballet nesër drejtori i stacionit dhe kundër tij do të ngrejë procedim penal nga prokurori publik, para të cilit do të paraqitet, kanë të bëjnë me veprën penale të prishjes së sigurisë së transportit që ka rezultuar me vdekjen e disa personave, e cila në bazë të për një ndryshim të fundit të Kodit Penal (neni 291) parashikon dënime nga 10 vjet burgim deri në përjetësi.

Njëkohësisht do të ngrihen ndjekje penale për vrasje seriale nga pakujdesia dhe lëndim trupor nga pakujdesia.