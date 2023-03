Viktimat në Greqi/ Kostas Karamanlis jep dorëheqjen: Si një shenjë minimale respekti për kujtimin e viktimave

Kostas Karamanlis njoftoi dorëheqjen nga posti i Ministrit të Infrastrukturës dhe Transportit, pas përplasjes së trenit në Larisa.









Siç shprehet ai në deklaratën e tij, dorëheqja e tij ishte diçka që ai e ndjente si detyrë “si një shenjë e vogël respekti për kujtimin e njerëzve që u larguan kaq padrejtësisht dhe duke marrë përgjegjësinë për gabimet e përjetshme të shtetit dhe sistemit politik grek”.

Deklaratë e Ministrit të Infrastrukturës dhe Transportit z. Kostas Karamanlis

“Sapo jam kthyer nga skena e tragjedisë së trenit në Tempe. Dhimbja është e papërshkrueshme.

Është fakt që hekurudhën greke e kemi marrë në një gjendje që nuk i përshtatet shekullit të 21-të. Në këto 3.5 vite kemi bërë të gjitha përpjekjet për ta përmirësuar këtë realitet. Fatkeqësisht, këto përpjekje nuk ishin të mjaftueshme për të parandaluar një aksident të tillë. Dhe kjo është shumë e rëndë për të gjithë ne dhe për mua personalisht.

Kur ndodh diçka kaq tragjike, nuk është e mundur të vazhdohet sikur të mos kishte ndodhur. Unë kam disa vite që jam në politikë, por e konsideroj element të domosdoshëm të demokracisë sonë që qytetarët e vendit tonë t’i besojnë sistemit politik. Kjo quhet përgjegjësi politike.

Për këtë arsye jap dorëheqjen nga posti i ministrit të Infrastrukturës dhe Transportit. Është ajo që e ndjej për detyrë të bëj si një shenjë minimale respekti për kujtimin e njerëzve që u larguan kaq padrejtësisht dhe duke marrë përgjegjësinë për gabimet e përjetshme të shtetit dhe sistemit politik grek.

Nga thellësia e zemrës, edhe një herë shpreh dhimbjen dhe mbështetjen time për familjet e viktimave”.

I përmbytur në vendin e tragjedisë

Më herët, i prekur dukshëm, ministri i Transporteve, Kostas Karamanlis , ka “lotuar” kur iu referua viktimave të aksidentit në Larisa, duke theksuar se do të hetohen shkaqet dhe nuk do të mbetet asgjë nën qilim.

“Do të hetojmë me seriozitet dhe transparencë absolute shkaqet e këtij incidenti tragjik”, kishte deklaruar ministrja. Z. Karamanlis ndodhej në vendin e tragjedisë, foli me drejtuesit e operacionit në vazhdim dhe u njoftua për ecurinë e hetimeve.

Me detaje çfarë tha ministri i Transporteve, Kostas Karamanlis:

“Pamjet janë tronditëse. Mendimet e të gjithëve janë me viktimat dhe familjet e tyre. Ju e dini se ky është një operacion shumë i vështirë kërkim-shpëtimi. Ende nuk e dimë numrin e saktë të viktimave. Një gjë dua dhe jam i detyruar të them: Do të hetojmë me seriozitet dhe transparencë absolute shkaqet e kësaj ngjarje tragjike.

Kjo që themi tani është e parakohshme dhe në këtë mënyrë do t’ju thosha se po përdhosim të vdekurit që kanë humbur. Do të doja që ne të qëndronim të qetë dhe të angazhohemi për të bërë gjithçka që mundemi për të hetuar shkaqet dhe për të mos fshirë asgjë nën tapet”.