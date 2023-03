Zarfi i zi sfidon sërish banorët e BBVIP/ Merret vendimi i papritur për s’kualifikim, konkurrenti përjashtohet për shkak të sjelljes

Këngëtarja Ermiona Lekbello ka vendosur të lërë shtëpinë e BBVIP, pasi është skualifikuar nga produksioni për shkak të gjuhës së përdorur prej saj pas spektaklit të djeshëm.









Vendimi është marrë nga produksioni përmes një komunikimi të zarfit të zi, ku ishte Luizi i cili i tha banorëve që Ermiona duhet të lërë menjëherë lojën.

Pjesë nga biseda:

Luizi: Zarf i zi vëllai i madh ju ka dhënë mbrëmë ultimatumin e fundit për mos respektimin e rregullave të formatit që nuk lejojnë të cenohet integriteti i askujt. Dhuna verbale e përdorur mbrëmë në formë të përsëritur nga Ermiona përbën një shkelje e për këtë arsye vëllai i madh ju komunikon se Ermiona lë menjëherë shtëpinë dhe është skualifikuar nga loja e si rrjedhojë dhe televotimi i radhës është anuluar.

Ermiona: Do më marrë malli për ty Lui, por kur të dalësh e ti ku të më kontaktosh. Kristi do kemi mundësi të shikohemi prapë dhe do e shihni si jam, gjithë natën jam pa gjumë, vdiqa. Nuk rrija dot më Krist, po m’u zinte fryma.

Kristi: Të kishe ik në prime.

Ermiona: Jo jo, janë shumë ditë. Të durosh Oltën pse për borxh e kam unë të durosh këtë elitën? Doja t’i bëja rrobat me terezi. Këtu është dhunë nga mëngjesi deri në darkë.