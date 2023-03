Blinken-Lavrov flasin shkurt në takimin e G-20, ja çfarë biseduan!

Sekretari i Shtetit Antony Blinken dhe Ministri i Jashtëm rus Sergey Lavrov folën shkurtimisht me njëri-tjetrin të enjten gjatë një takimi të diplomatëve të lartë nga Grupi i 20 vendeve, tha të enjten një zyrtar amerikan.









Biseda afërsisht 10-minutëshe shënon herën e parë që të dy homologët janë ballafaquar që kur Rusia nisi luftën e saj kundër Ukrainës, e cila ka çuar në tensionim të thellë të marrëdhënieve për Rusinë me SHBA-në dhe aleatët e saj në mbarë botën.

Zyrtari amerikan tha se Blinken e përdori bisedën e shkurtër në periferi të takimit të G-20 në Nju Delhi për t’i bërë Lavrov tri pika: se SHBA do të vazhdojë të mbështesë Ukrainën në mbrojtjen e saj kundër Rusisë për aq kohë sa duhet për t’i dhënë fund konfliktit; se Rusia duhet t’i bashkohet traktatit të ri bërthamor START; dhe se Rusia duhet të lirojë amerikanin e burgosur Paul Whelan.

Zyrtari shtoi se Blinken “shpërdoroi” Lavrovin me çdo ide se mbështetja e Shteteve të Bashkuara për Ukrainën do të lëkundet dhe se sekretari i Shtetit nuk mori përshtypjen nga ministri i jashtëm rus se sjellja e Moskës do të ndryshonte në asnjë mënyrë.

Blinken dhe Lavrov kanë qenë në kontakt vetëm një herë tjetër që nga pushtimi i Ukrainës nga Rusia, duke folur me telefon gjatë verës për të diskutuar një propozim të SHBA-së që Rusia të lirojë si Whelan, ashtu edhe yllin e WNBA-së të ndaluar, Brittney Griner. Në dhjetor, SHBA liruan Viktor Bout, një tregtar armësh të burgosur rus, në këmbim të lirimit të Griner, por Whelan mbetet i burgosur nga Kremlini, i cili e ka akuzuar atë për spiunazh.

Herën e fundit që të dy homologët u takuan personalisht ishte në janar të vitit 2022, pak para pushtimit të Rusisë, gjatë një takimi në Gjenevë ku Blinken paralajmëroi Lavrovin për pasojat që do të përballej Moska nëse do të vazhdonte me nisjen e ofensivës së saj të paprovokuar. Që nga pushtimi i Rusisë më 24 shkurt 2022, Blinken dhe Lavrov kanë marrë pjesë në disa konferenca ndërkombëtare së bashku, por kanë shmangur çdo ndërveprim ballë për ballë deri të enjten.