Boçi merr fjalën, Rama largohet nga karrigia e kryeministrin dhe shkon pranë Majkos

Sapo nënkryetari i PD, Luçiano Boçi mori fjalën për prezantimin e mocionit me debat, kryeministri Edi Rama është larguar për pak minuta për t’u rikthyer sërish.









Nisur nga ky veprim tij, Boçi tha se Rama sapo ballafaqohet më të vërtetën arratiset, dhe se Parlamenti është kobure në dorën e tij.

“I arratisuri nga parlamenti për gati pesë javë u paraqit, por përsëri sapo ballafaqohet me të vërtetën arratiset, Parlamenti është thjesht kobure në dorën e tij këtu nuk zbatohen as ligje as rregulla”, tha Boçi.

Ndërkohë që Boçi fliste për skandalin e McGonigal, Rama për një moment “braktisi” karrigen e tij në Parlament dhe u ul në sallë si deputet.

Ai qëndroi pranë “veteranit” socialist, Pandeli Majko, me të cilin shkëmbyen disa batuta, ndërsa shihen të buzëqeshur dhe duke u përqafuar me njëri-tjetrin.

Sot pritet që të jetë një seanca e gjatë parlamentare, pasi Rama është thirrur në interpelancë për skandalin McGonigal.