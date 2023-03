Drejt BE-së apo Rusisë/ Politico: Vuçiç i Serbisë përballet me një zgjedhje të vështirë!

Aleksandar Vuçiç po përballet me një “vendim të vështirë”.









A duhet të përqafojë ai Evropën, apo duhet të vazhdojë të përpiqet të mbrojë bastet duke ndjekur ofertën e Serbisë për anëtarësim në BE, duke ruajtur gjithashtu lidhje vëllazërore me aleatin e saj tradicional sllav, Rusinë?

Armiqtë e Vuçiçit nxehen nga qëndrimi i tij dhe refuzimi për t’iu bashkuar sanksioneve perëndimore kundër Rusisë. “Deri më tani, edhe lufta brutale në Ukrainë nuk ka bërë që presidenti serb Aleksandar Vuçiç të ndryshojë kursin”, argumentoi Dimitar Bechev, një bashkëpunëtor vizitor në Carnegie Europe. Ai vuri në dukje se Beogradi është i mbushur me rusë të pasur dhe të klasës së mesme që përfitojnë nga fluturimet e përditshme, regjimin pa viza dhe rregullat e papërshtatshme të qëndrimit.

Por në një intervistë ekskluzive me POLITICO, në hapjen e Konferencës së fundit të Sigurisë në Mynih, Vuçiç tregoi se e vlerëson se koha për një rimendim po afron dhe ai la të kuptohet se mund të dalë nga gardhi.

Pak para se të nisej nga Beogradi për në Mynih, Vuçiç i kishte thënë televizionit serb se vendi ishte i kapur mes një çekiçi dhe një kudhër. Dhe i pyetur nga POLITICO nëse ka ardhur momenti që Serbia të mos rrafshohet, ai u përgjigj: “Do të merrni një fjali nga unë: Serbia do të mbetet në rrugën e saj drejt BE-së. Mirë, nxirrni përfundimet tuaja. Por unë mendoj se ju më kuptoni”.

Në mënyrë karakteristike duke ulur kokën për theksim, ai më pas shtoi: “Do të kemi disa zgjedhje të vështira në të ardhmen, pa dyshim. Kjo është gjithçka që mund të them”.

“E vështirë” është një fjalë që Vuçiç e hedh shpesh.

Ndërsa u nis për në Mynih, ai vuri në dukje në Instagram se po shkonte në konferencë për “takime të vështira”. Dhe në takimin tim me të, ai e përdori fjalën në mënyrë të përsëritur, duke thënë se bisedat e tij dypalëshe kanë qenë të vështira “sepse ne kemi perspektiva të ndryshme nga shumica e vendeve perëndimore, dhe kështu asgjë nuk është e lehtë”.

Presidenti serb i zgjedh fjalët e tij me kujdes, duke komunikuar po aq me sugjerime dhe shtytje verbale që mbajnë premtimin e një përfundimi – por ai gjithmonë përfundon prapa.

A është ky një tregues se ai ende dëshiron ta ketë atë në të dyja mënyrat, apo tregon një lider që i afrohet një vendimi historik? Këshilltarët e tij tregojnë këtë të fundit, ndërsa kritikët e tij argumentojnë se ai është ende duke ndjekur një “strategji për të luajtur vazhdimisht me Perëndimin dhe të moderuarit serbë kundër Moskës dhe bazës së tij të krahut të djathtë”, sipas Ivana Stradner, një analiste në Fondacionin për Mbrojtjen e Demokracive.

Dhe kjo mund të jetë kështu, por në një karrierë të trazuar politike që përfshin mbi 30 vjet, Vuçiç ka bërë disa kthesa të mëdha – e fundit prej të cilave ka qenë përfshirja në bisedime për “normalizimin” e marrëdhënieve midis Serbisë dhe Kosovës, pavarësia e së cilës as Beogradi dhe as Moska nuk e njohin.

Dhe të hënën, Vuçiç dhe kryeministri i Kosovës Albin Kurti më në fund dhanë miratimin e heshtur për një plan të ndërmjetësuar nga BE dhe të mbështetur nga Shtetet e Bashkuara për të ndihmuar në përmirësimin e lidhjeve në afat të gjatë. Megjithëse, duke folur pas kryesimit të bisedimeve në Bruksel, Përfaqësuesi i Lartë i BE-së Josep Borrell tha gjithashtu se “duhet më shumë punë” dhe të dy udhëheqësit do të takohen përsëri muajin e ardhshëm.

Bisedimet për Kosovën ishin shfaqur edhe në takimin dypalësh të Vuçiçit me Sekretarin e Shtetit të SHBA-së, Antony Blinken, gjatë Mynihut, ku një nga pikat penguese ishte krijimi i një asociacioni të komunave me shumicë serbe në Kosovë dhe mosmarrëveshjet në lidhje me shtrirjen e kompetencave të saj. “Ajo që mund të them është se ata [amerikanët] donin të dëgjonin anën tonë. Ata treguan respekt për një vend kaq të vogël siç jemi ne. Dhe ne e dimë se çfarë presin ata; por ata e dinë gjithashtu se çfarë ndjejmë për sigurinë dhe sigurinë e njerëzve tanë në Kosovë”, tha ai.

Ndërkohë, Blinken e përshkroi uljen si “produktive”, duke nënvizuar se “ne ndajmë dëshirën e Serbisë për një të ardhme me BE-në”. Dhe vlen të përmendet se në javët e fundit, zyrtarët e Komisionit të BE-së kanë postuar në Twitter komente miqësore edhe për Serbinë – muzikë humori që mund të jetë një prelud për Vuçiçin që të marrë “vendimin e tij të vështirë” më të madh përtej Kosovës, përkatësisht dilemën me të cilën ai përballet në zgjedhjen e rrugës drejt BE-së, ose ruajtja e një miqësie të ngushtë me Rusinë.

Lideri serb ndjen qartë presion të madh nga të dyja palët.

Nga njëra anë, ai me krenari flet për Serbinë duke tërhequr investime të huaja. “Siç e dini, vitin e kaluar ne tërhoqëm 4.4 miliardë euro, që është shumë më e madhe se shumë vende të mesme të Bashkimit Evropian. Dhe shumica e këtyre investimeve erdhën nga BE-ja”, tha ai. Fitch kohët e fundit riafirmoi vlerësimin BB+ të Serbisë dhe vlerësoi “kornizën e besueshme të politikës makroekonomike, politikën e kujdesshme fiskale dhe qeverisjen disi më të fortë” – megjithëse i vendosi këta faktorë kundër borxhit të jashtëm neto të lartë dhe paralajmëroi se “risqet gjeopolitike mbeten të qëndrueshme”.

Kjo tregon se avancimi në “rrugën evropiane” do të jetë vendimtar për Serbinë ekonomikisht. Dhe zyrtarët e BE-së kanë theksuar se çdo përparim drejt anëtarësimit varet nga riorganizimi i Beogradit me politikën e jashtme të bllokut.

Nga ana tjetër, një aleat tradicional i Rusisë që ka mbështetur Serbinë mbi Kosovën dhe sondazhet e opinionit që nga pushtimi i Ukrainës nuk janë premtuese për një anim perëndimor.

Katër muaj pas luftës së Rusisë, një studim zbuloi se 51 për qind e serbëve do të refuzonin anëtarësimin në BE, me vetëm 34 për qind që thanë se do të votonin për anëtarësim. Dhe në atë sondazh, presidenti rus Vladimir Putin kryesoi listën e liderëve të preferuar. Në mënyrë të ngjashme, një studim i korrikut 2022 nga New Third Way zbuloi se 66 për qind e serbëve ndiheshin më afër Moskës sesa me Perëndimin, dhe 40 për qind dëshironin përfundimin e bisedimeve të anëtarësimit me BE. Rezultatet treguan gjithashtu se 59 për qind e serbëve fajësojnë Perëndimin për luftën në Ukrainë, me 23 për qind që fajësojnë Rusinë dhe 18 për qind thonë se Moska dhe Perëndimi ndajnë përgjegjësinë.

Pra, nuk është e qartë se si Vuçiç mund ta braktisë Rusinë dhe të përqafojë me gjithë zemër Evropën – edhe nëse vërtet dëshiron.

Ndërkohë, Rusia po ushtron presion hibrid edhe ndaj Vuçiçit. Dy ditë para Mynihut, qindra nacionalistë serbë dhe aktivistë pro-rusë me lidhje me grupin paraushtarak Wagner u mblodhën në Beograd, duke kërkuar përfundimin e procesit të normalizimit me Kosovën. Duke mbajtur pankarta me slogane si “Kosova është zemra e Serbisë” dhe “Tradhtia e Kosovës është tradhti ndaj Rusisë!” protestuesit kanë kërcënuar me vdekje Vuçiçin.

Udhëheqësi i ekstremit të djathtë Damjan Knezeviç – organizatori i tubimit të trazuar që ka mbështetur publikisht Grupin Wagner, i cili ka rekrutuar në Serbi – u arrestua më pas dhe u akuzua për nxitje të dhunës. Dhe vetë Vuçiç i akuzoi protestuesit se ishin antiserbë dhe të paguar nga të huajt – me sa duket Rusia.

Këto protesta ende po e rendisnin atë kur u ulëm – po ashtu ishte edhe rekrutimi i serbëve nga Wagner. “Nuk kam nevojë për mbështetjen e Wagner-it; Nuk kam nevojë që ata të më duartrokasin apo të më kritikojnë,” tha ai, duke ndezur irritim për të vetmen herë në bisedën tonë. Serbët që janë rekrutuar për të luftuar në Ukrainë “do të arrestohen kur të kthehen në Serbi dhe [të jenë] brenda mundësive të institucioneve tona. Ju nuk rekrutoni kështu në një vend mik”, shtoi ai.

Por, ashtu si mbështetësit e tij, Vuçiç është ende i hidhur për humbjen e Kosovës. Ai thekson se serbët, të cilët përjetuan bombardimet e NATO-s gjatë luftës së vitit 1999 në Kosovë, mund të kenë empati me ukrainasit. “Nuk mund të dëgjoni asnjë fjalë të keqe në Serbi për ukrainasit,” tha ai.

Por ai gjithashtu vuri në dukje se serbët shohin një standard të dyfishtë në lojë: “Që në momentin e parë, ne dënuam atë që ndodhi më 24 shkurt. Dhe ne kemi qenë gjithmonë shumë mbështetës për integritetin territorial të Ukrainës. Dhe edhe sot, mund t’ju konfirmoj, po, Krimea, Donbasi, Kherson janë të gjithë pjesë e Ukrainës. Ankesa e tij – dhe, sipas tij, ajo e shumë serbëve – ka të bëjë me dyfytyrësinë dhe se integriteti territorial i Serbisë është i një rëndësie të njëjtë, por është injoruar. “Ky është problemi ynë më i madh politik dhe psikologjik,” tha ai.

Kështu, beteja e Vuçiçit për “vendimin e tij të vështirë” përfshin kokën, zemrën e tij, një mëri të vazhdueshme për luftën e Kosovës dhe, siç e pranoi ai vetë, një rezistencë kokëfortë për t’u nënshtruar për të bërë një zgjedhje – një durim shumë në përputhje me Karakteri kombëtar serb, tha ai.

Gazeta Shqiptare