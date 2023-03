‘Flisni e bërtisni sa të doni’/ Rama ‘i bën kthesë’ pyetjeve për ‘McGonigal’, tallet me opozitën: Kanal ujërash të zeza, mos mendoni se do më mundni me zgjedhje. Hidhuni përpjetë

Kryeministri Edi Rama ka marrë pjesë në mocionin me debat në Kuvend lidhur me çështjen ‘McGonigal’, por jo për t’ju përgjigjur pyetjeve të opozitës por ka zgjedhur të ironizojë me fjalë këtë të fundit.









Rama i është drejtuar deputetëve të opozitës se kjo është herë e fundit që ai merr pjesë në Kuvend lidhur me këtë çështje, duke iu drejtuar me fjalët ‘hidhuni përpjesë sa të doni por nderin me mua nuk keni për ta pasur më’.

Sakaq ka ironizuar dhe për zgjedhjet e ardhshme duke thënë se ashtu si 9-të vitet e para që opozita dështoi, ashtu ka për të ndodhur dhe në vitin e 10-të.

‘Flisni, bërtisni, ulërisni e shantazhoni. Hidhuni përpjesë sa të doni por nderin me mua nuk keni për ta pasur më, thoni sa të doni që jam zhdukur. Mua nuk do më keni më palë, është një neveri dhe imagjinata për revolucionin tuaj imagjinar. Më keni mundur në të gjithë zgjedhjet e 9 viteve të fundit, më 14 maj ku përveç Tiranës, Durrësit që sipas jush i keni në xhep do rrëmbeni dhe New yorkun. Ndihem fajtor, që skam bërë dot atë që s’duhet kundër mjerimit. Harbutllëku harbon, fukarallëku i vlerave ulet çdo ditë këmbëkryq, foltore foltore, e ka molepsur të gjithë shoqërinë. Politika është gjë tjetër, duhet që të bëhemi bashkë për atë që të tjerët nuk e bëjnë dot”, tha ai.