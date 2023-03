Gruaja e Bruce Willis postoi një video me aktorin: Jam shumë e dashuruar me të

Gruaja e Bruce Willis Emma Heming tregon mbështetjen dhe dashurinë e saj për burrin e saj gjatë betejës së tij me demencën frontotemporale.









Pavarësisht kohërave të vështira, Hemming është zotuar të bëjë gjithçka që mundet për të ndihmuar bashkëshortin e saj dhe rregullisht poston në rrjetet sociale për të ndarë momente emocionuese me fansat e aktorit.

Në një publikim të fundit në Instagram, Emma Heming ndau një video të mëparshme me Bruce Willis në të cilën ajo duket se po imiton gruan e tij gjatë një interviste që ajo dha për të promovuar kompaninë e saj. Dyshja shihen duke qeshur dhe duke bërë shaka, me Willis që shpreh dashurinë e tij për markën e gruas së tij. Hemming ishte i emocionuar kur e rizbuloi videon dhe e mbizotëroi publikimin: “Fansja ime më e madhe. Unë jam shumë i dashuruar me të’.

Shikoni videon e publikuar nga Daily Mail

Bruce Willis është diagnostikuar me demencë frontotemporale (FTD), siç zbuloi vajza e tij Ramer javën e kaluar. Deri atëherë dihej se aktori vuante nga afazia. Në fakt, problemet që shkaktoi e detyruan të tërhiqej nga aktrimi. Kjo sëmundje prek, siç raportohet nga një artikull i DailyMail, të folurit dhe komunikimin e tij me ata që e rrethojnë. Mirëpo, vajza e tij me një publikim në Instagram raporton se gjendja e tij tani ka përparuar, por sado e vështirë të jetë kjo, më në fund kanë një diagnozë të saktë.

Gjendja në fjalë prek lobet e trurit, të vendosura menjëherë pas ballit. Ata janë përgjegjës për sjelljen, emocionet, zgjidhjen e problemeve dhe planifikimin.

Personi që vuan nga kjo sëmundje shfaq ndryshime në personalitetin e tij, sjellje obsesive, por edhe vështirësi në të folur.