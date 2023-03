Miku i Putinit, Gerhard Schröder nuk do të përjashtohet nga socialdemokratët e Gjermanisë

Social Demokratët e Gjermanisë (SPD) vendosën që ish-kancelari gjerman Gerhard Schröder të mbetet anëtar partie, pavarësisht lidhjeve të tij personale me presidentin rus Vladimir Putin dhe lidhjeve të biznesit me kompanitë ruse të energjisë.









Komisioni i Arbitrazhit të Qarkut të Hanoverit hodhi poshtë një ankesë kundër një vendimi të mëparshëm, i cili e kishte shpallur Schröder të pafajshëm për shkeljen e rregullave të partisë.

Vendimi argumentoi se ai nuk ka shkelur statutet, parimet apo urdhrin e partisë, ose është fajtor për një akt të pandershëm ose ka shpërfillur solidaritetin brendapartiak. “Kjo nuk mund të vërtetohet me siguri të mjaftueshme”, thuhej në vendim.

Dhe në disa aspekte, komisioni i arbitrazhit i dha Schröder-it mbështetjen e tij të plotë.

Teksti shtoi se ndërsa është e mundur që “politikanët e lartë gjermanë të kenë keqvlerësuar rreziqet e varësisë nga furnizimet ruse me energji gjatë 25 viteve të fundit”, Schröder ishte i përjashtuar nga faji.

Në një shënim që ka të ngjarë të shkaktojë kritika, ai tha se akuzimi i Shroderit për një gjykim të tillë të gabuar shkon “shumë larg” dhe shtoi se “të paktën para fillimit të luftës së agresionit rus dhe në javët e para pas fillimit të saj – ai ishte i udhëhequr kryesisht nga dëshira për të përdorur lidhjet e tij për t’i dhënë fund luftës.

Në një deklaratë, anëtarët e partisë që dëshironin largimin e Schröder-it thanë se u vjen keq për vendimin në favor të ish-kancelarit – i cili drejtoi Gjermaninë midis 1998 dhe 2005 – dhe i kërkuan atij të largohej vullnetarisht nga partia. Ata do të diskutojnë edhe një tjetër ankim ndaj këtij vendimi, tha një nga anëtarët për POLITICO. Megjithatë, një lëvizje e tillë konsiderohet e pamundur.

Schröder është përballur me goditje të forta për lidhjet e tij të vazhdueshme me Rusinë, të cilat kanë përfshirë vende në bordet e kompanive ruse të energjisë, dhe për marrëdhëniet e tij me Putinin, të cilin e ka takuar dy herë që nga fillimi i pushtimit të plotë të Ukrainës nga Rusia në shkurt 2022.

Parlamenti gjerman në maj të vitit të kaluar i hoqi Schröder-it disa nga shtesat e tij si ish-kancelar, duke përfshirë hapësirën e zyrës dhe stafin e tij, një vendim që Schröder po e ka shqyrtuar ligjërisht.

“Unë jam dhe do të qëndroj socialdemokrat,” tha Schröder vitin e kaluar në lidhje me procedurën – dhe ai kishte të drejtë.