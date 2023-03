Mjeku ligjor i Larisës: 57 të vdekur nga aksidenti, më shumë se 10 çanta me pjesë njerëzore

Ka shkuar në 57 numri i të vdekurve nga aksidenti tragjik i trenit në Greqi, sipas asaj që deklaroi shefi i mjekësisë ligjore të Larisës, Rubini Leontari.









Duke folur për një radiostacion (Real FM), mjeku vuri në dukje se 14 trupa të djegur janë transferuar në morg, ndërsa 7 janë transferuar dje.

Rubini Leontari tha gjithashtu se thasët e gjymtyrëve të njeriut të gjetura në morg kanë kaluar 10. “Nga çdo gjymtyrë është marrë ADN, ndaj kufomës do t’i atribuohen disa gjymtyrë që mund t’i përkasin një kufome të copëtuar, disa gjymtyrë që do t’i përkasin një kufome, do të kemi ADN-në e tyre”, ka theksuar ai, duke komentuar procesin e identifikimit.

“Identifikimi nuk është punë e mjekëve. Sigurisht që ne ndihmojmë, por është përgjegjësi e laboratorit të grupit të specializuar të Mbrojtjes Civile për fatkeqësitë masive. Kemi informacione se hetimet laboratorike të ADN-së janë duke përparuar. Tashmë kemi deri tani 14 rezultate të plota, të cilat janë në proces identifikimi nga personi kompetent”, theksoi zonja Leontari.