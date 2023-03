Ndahet nga jeta në moshën 56-vjeçare legjenda e Pulp, Steve McKay

Steve Mackay, basisti i grupit legjendar Pulp, u nda nga jeta në moshën 56-vjeçare, por ende nuk është bërë e ditur shkaku i saktë i vdekjes së tij, vetëm fakti se prej 3 muajsh ai ishte i shtruar në spital.









Lajmin e pakëndshëm e ka bërë të ditur bashkëshortja e tij, Katie Grant në profilin e saj personal në Instagram, duke shkruar:“Pas tre muajsh në spital, duke luftuar me gjithë forcën dhe vendosmërinë e tij, ne jemi të tronditur dhe të shkatërruar për t’i thënë lamtumirë burrit tim brilant, Steve Mackey. Steve ndërroi jetë sot, një humbje e madhe për mua, djalin e tij Marley, prindërit Kath dhe Paul, motrën Michelle dhe shumë miq. Steve ishte personi më i talentuar që kam takuar ndonjëherë, një muzikant, producent, fotograf dhe regjisor i jashtëzakonshëm. Ashtu si në jetën e tij, ai u adhurua nga të gjithë. Unë do të doja të shpreh falënderimet e mia të përzemërta për të gjithë stafin e NHS që punoi pa u lodhur për Steve. Do të na mungojë pa masë. Familja ka kërkuar që ajo të mbetet private në këtë moment”.

Pak çaste më vonë, llogaria zyrtare e Pulp shkroi mesazhin e mëposhtëm në rrjetet sociale, shoqëruar me një foto të basistit në turneun në Amerikën e Jugut në vitin 2012: “ Miku ynë i dashur dhe basisti Steve McKay ndërroi jetë këtë mëngjes. Mendimet tona janë me familjen dhe të dashurit e tij. Udhëtim të mbarë, Steve. Shpresojmë të shihemi një ditë. Me gjithë dashurinë tonë”.

I njohur më së shumti për punën e tij si basist i grupit britanik Pulp, Steve McKay ka bashkëpunuar edhe me artistë dhe grupe të ndryshme, duke prodhuar muzikë që është adhuruar në mbarë botën.

I lindur në Sheffield, Angli në vitin 1966, ai ishte i ekspozuar ndaj muzikës që në moshë të re. Prindërit e tij ishin të dy muzikantë dhe e inkurajuan atë që në fëmijëri të mësonte të luante instrumente. Mackay filloi të luante bas kur ishte vetëm 12 vjeç dhe në kohën kur arriti adoleshencën e tij, ai kishte arritur një nivel profesional.

Në fillim të viteve 1990, Mackay iu bashkua grupit Pulp si basisti i tyre. Pulp kishte qenë tashmë rreth e rrotull për disa kohë, por vetëm kur Mackay iu bashkua grupit ata arritën suksesin kryesor. Stili i të luajturit, i cili kombinonte linjat melodike të basit me kompleksitetin ritmik, ndihmoi që muzikës së Pulp t’i jepte tingullin e saj të veçantë.

Me Steve McKay në krah të tyre, Pulp vazhdoi të lëshojë një varg albumesh të vlerësuara nga kritikët, duke përfshirë “His ‘n’ Hers” (1994), “Different Class” (1995) dhe “This is Hardcore” (1998). Dy albumet e fundit arritën të dy në vendin e parë në Mbretërinë e Bashkuar, duke forcuar vendin e Pulp si një nga grupet më të suksesshme britanike të viteve 1990.

Përveç punës së tij me Pulp, Mackay punoi me muzikantë dhe grupe të tjera të ndryshme.

Ndër të tjera, ai prodhoi albume për MIA, Florence and the Machine dhe The Killers, ndërkohë që punoi edhe në kolona zanore për filma filmash dhe televizivë.