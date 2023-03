“Ordiner që gjobit biznesmenë”/ Nikolla i pret fjalën Berishës, Rama qesh nga vendi

Seanca e sotme parlamentare pritet të jetë maratonë pasi do të zgjasë 24 orë, ku pritet të mbahet mocion me debat me kryeministrin Edi Rama për çështjen ‘McGonigal’.









Të pranishëm në Kuvend janë deputetët e opozitës dhe mazhorancës si dhe pas disa javës, ka marrë pjesë dhe kryeministri ku pritet t’i përgjigjet pyetjeve lidhur me aferën.

Fjalën nga pala e opozitës e mori ish kryeministri Sali Berisha i cili e cilësoi çështjen si një ndër aferat më tronditës, ku akuzoi kryeministrin se ka përdorur pushtetin e FBI dhe të qeverisë për të gjobitur biznesmenë. Pas deklaratës së Berishës, kryeministri reagoi nga vendi duke qeshur.

Më pas Lindita Nikolla i hoqi fjalën Berishës me arsyetimin se nuk po fliste për procedurë.

Sali Berisha: Po lexoni një nën të rregullores dhe po shkelni me dy këmbë një nen themelor të Kushtetutës së Shqipërisë i cili detyron Parlamentin të ngrejë komisionet hetimore pasi firmosin 1/4 e deputetëve të Parlamentit.

Një nga aferat më tronditëse të kohës implikimin direkt të kreut tuaj në rekrutimin, korruptimin e kryeagjentit të FBI, McGonigal si një vrasës me pagesë kundër opozitës shqiptare. Veprimtaria Rama -McGonigal, ka degëzime shumë të mëdha në Tiranë. Janë një seri çështjes që duhet të marrin përgjigje nga komisioni hetimor parlamentar. Kurrë Shqipëria nuk mund të kapërcejë këtë problem nga një njeri që nuk ka asnjë parim e normë përveç interesave të tij personale. Kemi një nga aktet më të shëmtuara në historinë e marrëdhënieve mes dy vendeve mike. Grup mafioz që përdori pushtetin e FBI dhe të qeverisë për të gjobitur si ordiner biznesmenë.

Lindita Nikolla: Kjo nuk është për procedurë ju heq fjalën.