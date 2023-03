Parashikimi i motit për sot, reshje shiu dhe temperatura të ulëta

Moti këtë të enjte pritet të jetë nën ndikimin e kushteve atmosferike të paqëndrueshme të cilat do të sjellin reshje shiu në territorin e Shqipërisë.









Pritet që herë pas here të kem kthjellime dhe vranësira të pasuara nga reshje shiu me intensitet mesatar në mesditë dhe pasdite.

Era do të jetë me drejtim Jug- me shpejtësi 10-15 m/sek në bregdet. Valëzimi do të jetë i forcës 5 me lartësi vale 1,0 deri në 1,5 metër në det të hapur. Temperaturat do të jenë rënie.

Temperaturat minimale dhe maksimale:

Zona malore 4/11°C

Zona e ulët 6/17°C

Zona bregdetare 10/17°C