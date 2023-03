Pse është i rëndësishëm mëngjesi? Arsyet dhe Përfitimet kryesore

Mëngjesi është shumë më tepër se thjesht petulla të shijshme dhe tërshërë kremoze me çokollatë ose dolli me avion në Instagram. Mëngjesi ka më shumë rëndësi sesa mund të mendoni.









Siç e përshkruan vetë fjala, e prish agjërimin.

Do të thotë, ju keni qenë duke agjëruar gjatë gjithë natës derisa keni qenë në gjumë. Kështu, duke e bërë jashtëzakonisht të rëndësishme që të filloni ditën tuaj me një shënim të shëndetshëm. Mëngjesi rregullon nivelin tonë të energjisë, urisë, ankthit dhe vigjilencës mendore gjatë gjithë ditës.

Pra, nëse i siguroni trupit tuaj një vakt të parë të shëndetshëm dhe ushqyes të ditës, atëherë ai ka më shumë të ngjarë të thithë të gjitha ushqimet e pasura me lëndë ushqyese që do të përfshini në mëngjes, të tilla si vitaminat dhe mineralet në frutat. Pra, përgatitja e një mëngjesi të shëndetshëm është mënyra më e mirë për të nisur ditën tuaj. Përveç kësaj, nga pikëpamja psikologjike, ajo vendos tonin e ditës suaj.

Prandaj, nëse keni një mëngjes jo të shëndetshëm, do të keni më shumë gjasa të vazhdoni të hani ushqime të pashëndetshme gjatë gjithë ditës. Megjithatë, nëse keni një mëngjes të shëndetshëm, do të jeni gati për sukses për pjesën tjetër të ditës. Në këmbim, do të keni më shumë gjasa të vazhdoni të zgjidhni opsione më të shëndetshme më vonë.

Pas një gjumi të mirë të natës, trupi është i uritur për lëndë ushqyese dhe energji për të kryer aktivitetet e tij të përditshme. Nëse e kaloni mëngjesin, rezervat e glukozës në mëlçi varfërohen dhe mund të ketë lodhje dhe humbje energjie. Pra, trupi fillon të përdorë burime të tjera energjie, si masa muskulore, për të marrë energji. Përveçse pas vaktit tuaj të parë, trupi juaj fillon të aktivizojë përsëri të gjitha funksionet e tij trupore, siç është tretja, duke nisur kështu metabolizmin tuaj dhe aftësinë tuaj natyrale për të djegur yndyrën për karburant.