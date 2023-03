Rrokaqielli më i lartë në Hong Kong përfshihet nga zjarri – Shikoni videon

Një zjarr i madh shpërtheu të enjten vonë në Hong Kong në një rrokaqiell 42-katëshe në ndërtim e sipër në një zonë pranë bregdetit.

Autoritetet thanë se zjarri shpërtheu në orën 23:11 (ora lokale, 17:51 në Greqi).

Nuk raportohet për viktima, megjithatë mediat lokale flasin për dy të plagosur.

Flakët fillimisht u lokalizuan në çati, ndërkohë që shumë shpejt në rrugë filluan të bien “shi” shkëndija. Gradualisht flakët u përhapën në katet e tjera.

NOW – Skyscraper under construction on fire in Hong Kong.pic.twitter.com/AvoeElDguc

— Disclose.tv (@disclosetv) March 2, 2023