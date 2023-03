Si u lirua nga burgu Dan Hutra që vrau tre gra dhe plagosi 3 të tjera? Inspektori i Lartë i Drejtësisë nis verifikimet

Inspektori i Lartë i Drejtësisë ka nisur verifikimet për të zbardhur të gjitha rrethanat se si është liruar nga burgu Dan Hutra, autori i një masakre të trefishtë më 1 mars në kryeqytet dhe plagosjen e tre femrave të tjera në po të njëjtën ditë.









Në një njoftim për mediat, ILD bën me dije se pas verifikimit do të mbajnë përgjegjësi penale çdo magjistrat dhe në fund do të bëhen publike gjetjet e raportit.

Njoftimi i plotë:

Mbi rastin e individit Dan Hutra, po ju informoj se ka nisur verifikimi, qe nënkupton administrim zyrtar shkresor, i cili me pas do analizohet nga inspektore te ILD-se. Pra një proces qe do kohen e vet, por duke ndare plotësisht ndjeshmërinë e larte njerëzore te ngjarjes dhe sqarimin sa me pare te situatës ne lidhje me përgjegjësitë disiplinore eventuale te çdo magjistrati, Inspektori i Larte i Drejtësisë i ka dhënë prioritet maksimal verifikimit te kësaj çështje dhe ne përfundim do te dale dhe me një njoftim publik për gjetjet e raportit te verifikimit.