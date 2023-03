‘Sillni një barelë për Ramën se i ka rënë fuqia’/ Berisha për çështjen ‘McGonigal’: Kryeministri t’i përgjigjet 30 pyetjeve ndryshe vendi do ketë vetëm kaos

Ish kryeministri Sali Berisha ka reaguar më tone të ashpra ndaj kryeministrit Edi Rama lidhur me çështjen ‘McGonigal’, ku tha se në karrigen e tij qëndron ish zyrtari i FBI.









Berisha tha se Rama është i frikësuar nga krimet e shëmtuara që ka bërë dhe se ai duhet t’i përgjigjet 30 pyetjeve të opozitës lidhur me skandalin.

Sakaq shtoi se vendi do të ketë vetëm kaos deri në momentin që çështja nuk do të zbardhet.

“Aty ku është karrigia e kryeministrit qëndron Charls Gonigal, por Ramës i ka hyrë lepuri në bark e ka frikë. Ka kryer krime të shëmtuara, kombëtare dhe ndërkombëtare, ai sot mirë është të sjellë një barelë ose një shtrat sepse i ka rënë fuqia te këmbët. Ai sot bën mirë që nuk doli aty se nuk ka si të paraqitet para shqiptarëve pas krimit që ka bërë. Jam këtu për një seri pyetjesh, janë 30 por duhet të jenë 130 të cilat duhet t’i përgjigjet. Pa marrë përgjigje, Shqipëria do ketë vetëm kaos dhe përgjegjësia do bjerë vetëm mbi atë. Vrasësi i opozitës shqiptare. Është e pashembullt që një vend partner ti korruptojë zbuluesin, që udhëheq botën e lirë, NATON dhe paqes e sigurisë mbi to. Është e pashembullt që një kryeministër të vendosë në dispozicion të gjithë shtetin për të bërë luftën më monstruoze kundër opozitës. Ka kryer krim në SHBA ne do të ta heqim imunitetin. Me Gonigalin ke bërë sistemin e gjobave me pasion të çmendur.