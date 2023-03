Skandali ‘McGonigal’ Berisha kërkesë Parlamentit: Lejoni ngritjen e Komisionit Hetimor, ndryshe vendi do destabilizohet për një ‘kufomë politike’

Ish kryeministri Sali Berisha tha në Kuvend se duhet që të ngrihet një Komision Hetimor lidhur me çështjen ‘McGonigal’, ku është i përfshirë kryeminsitri Edi Rama.









Berisha tha se Rama ka fshehur krimin dhe duhet të dënohet, si dhe opozita do të bëjë transparencën që duhet.

Sakaq shtoi se qeveria nuk duhet të pengojë këtë komision ndryshe vendi do destabilizohet, për hir sicc e quajti ai ‘kufomë politike’, duke iu referuar Ramaës.

Berisha: Ducka është personi që vinte me avion special të kompanisë së konglomeratit kinez një nga më gjigandët në botë, Duçka sponsorizonte ekspozitën e Ramës në Hong Kong, Duçka është njeri që solli McGonigal, a ishte agjent rus McGonigal e gjen drejtësia amerikane, po që ishte tradhtari i vendit të tij, ishte se u shit te Deripaska. Së dyti Edi Rama u miqësua aq shumë me të sa kishte sekretin më të madh miqësinë me të, nuk e ndante as me shefi e shërbimeve as me drejtorin e policisë, e ndante me Damianin dhe me këto, se keni ngrënë dreka dhe darka me atë. Pra ju jo vetëm që shtoheshit po i bënit dhe favore jepni licencat siç thoshte ai. Gjykata amerikane nuk gënjen kurrë ka shkruar ato që i ka faktuar prokurori i çështjes ata thonin se Duçka i dha Nezës paratë për ta shpërblyer për kompaninë. Prandaj kryetari juaj është një kufomë politike, le të mbështetet te ty Mandeli por nuk fiton moral më ai. Të ardhme nuk ka, ka futur administratë dhe ju në një vorbull korruptive që askush se di kur fillon dhe mbaron lëmshi. Ne do e heqim atë komisionin do ta krijojmë është një detyrim kushteuese,janë1000 pyetje për të dhënë përgjigje. Do dali mos ki merak se sot nuk është rasti po do të themi dhe ca gjëra për ty., Foli këtu për Lui Bladel, e solli Edi Rama e dolli te ai McGonigal. Opozita do transparencë dhe asgjë nuk na pengon ne. Rama ka fshehur krim, dënohet ka kryer krime, komisioni hetimor është jetik dhe ai do të krijohet, ndaj nëse ju ka ngel ndërgjegjja më minimale mos pengoni komisioni se do destabilizoni vendit për një kufomë politike që s’ka të ardhme.