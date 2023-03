Vendimi për vulën e Partisë Demokratike, gjykata përballet me presione? Kush është zëvendësja e Agaçit që dyshohet se po ‘negocion’ për Alibeajn

Gjykata dyshohet se po përballet me presione në lidhje me vulën e Partisë Demokratike, çështje për të cilën vendimi do të shpallet ditën e nesërme.









Syri TV raporton se bëhet fjalë për zv/sekretaren e Përgjithshme të Kryeministrisë, Elira Kokona.

Kokona raportohet se po u bën presion përfaqësuesve të drejtësisë, që vula t’i kalojë Enkelejd Alibeajt dhe grupit të drejtuar prej tij.

Sipas Syri TV, Kokona është një nga personat më të afërt të Ramës, dhe është angazhuar në vend të Ëngjëll Agaçit për çështjet me drejtësinë. Vendimi për vulën pritet të merret të premten.