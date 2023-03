5 hapa të thjeshtë për t’u dukur elegant çdo herë

Kush tha se ju duhet të sakrifikoni përsosjen në altarin e rehatisë? Ne e kuptojmë se mund të jetë shumë joshëse të hiqni dorë dhe të kënaqeni me ‘veshjen’ klasike të dimrit që ju mban ngrohtë dhe të mbrojtur nga i ftohti, por ka mënyra dhe sekrete për të përmirësuar lehtësisht lojën tuaj në stil. Përgjigja qëndron tek pjesët kyçe të përjetshme, të cilat nuk duhet të mungojnë në asnjë gardërobë, si një pallto trench, një pallto deve apo një xhaketë sportive.









Ne kemi përpiluar një udhëzues me pesë hapa për pamjet e çdo moti që nuk u mungon stili dhe sofistikimi.

Përfitoni nga rrobat e zyrës

Rikthimi i stilit të zyrës ka krijuar një gjeneratë të re të pjesëve hibride, të cilat ju shoqërojnë në zyrë, në daljet e natës dhe në punët e mëngjesit. Bie në sy fustani midi i punuar me shtiza, mundësisht në nuancë kremi, i cili është një alternativë e shkëlqyer për tutat apo xhupet oversize. Kombinohet me nuanca kafe dhe bizhuteri floriri.

Investoni në bizhuteri të shkëlqyera

Mund të jenë të vogla por janë xhevahiri që transformojnë çdo pamje. Një orë e përjetshme dhe një palë unaza – me përmasa mesatare – bëhen aleatë besnikë të çdo ansambli të sofistikuar.

Zgjidhni njëngjyrëshet

Ansamblet njëngjyrëshe kanë një aftësi magjike për t’i dhënë pikë shtesë elegancës çdo rasti. Pavarësisht nëse jeni adhurues i ngjyrave të tokës ose preferoni tone më të ndritshme, rezultati do të jetë po aq i suksesshëm. Ne e duam pak më shumë të kuqen totale, për shkak të dinamizmit dhe sharmit që kullon.

Cilësi > Sasi

E dimë që është shumë e lehtë të tërhiqesh nga tendencat, por një pallto moher apo një pulovër kashmiri janë shtesa klasike që do t’ju shoqërojnë për shumë vite. Mund të vizitoni dyqanet më të afërta vintage për të gjetur një mori pjesësh unike, me një histori të pasur, me çmimet më të mira.

Rritni lojën tuaj të këpucëve

Oh po! Një palë këpucë kanë aftësinë të ndryshojnë të gjithë ansamblin në një minutë. Mokasinet klasike, një shprehje kyçe e stilit akademik ose një palë çizme kamoshi chelsea në nuancën kafe nuk do t’ju zhgënjejnë kurrë. E njëjta gjë vlen edhe për këpucët me taka të zonja dhe sigurisht çizmet deri tek gjuri, me një takë të trashë për rehati shtesë.