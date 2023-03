5 mënyra si të shplodheni nëse kaloni orë të tëra para kompjuterit!

Sa prej nesh ulen para kompjuterit për më shumë se 8 deri në 10 orë çdo ditë?









Pothuajse të gjithë ne. Dhe duke e bërë këtë, dëmtojmë shëndetin tonë, të cilin ne e dimë mirë. Ndaj është e nevojshme që ne të praktikojmë disa gjëra për të shmangur dëmtimet e tepërta të cilët mund të kenë pasoja të rënda në shëndetin tonë:

Mbajeni laptopin në pozicionin e duhur

Nëse shikoni shumë larg nga shikimi juaj, mund të përjetoni dhimbje në shpinë dhe qafë. Përndryshe, nëse shikoni shumë lart, do të keni sy të thatë. Prandaj, është më mirë të përdorni një bazë kompjuteri ose një pirg librash për të vendosur pozicionin e laptopit tuaj në një mënyrë që të mos keni nevojë të shikoni poshtë në këndin maksimal 10 gradë.

Mbajeni veten të hidratuar

Shumë shpesh, etja ngatërrohet me urinë, gjë që na bën të hamë shumë. Edhe përgjumja ndonjëherë shkaktohet nga dehidratimi. Kështu, është shumë e rëndësishme të mbash veten të hidratuar në mënyrë që të ruash një shëndet të mirë. Gjithashtu, pirja e më shumë ujit do t’ju detyrojë të ngriheni më shpesh nga tavolina juaj për të rimbushur shishen e ujit.

Mbani një qëndrim të mirë ndërsa jeni ulur

Dhimbja e qafës dhe e shpinës është shumë e zakonshme kur uleni para kompjuterit për orë të gjata. Sipas ekspertëve, pjesa e sipërme e ekranit tuaj duhet të jetë në të njëjtin nivel me sytë tuaj për ta bërë më të lehtë për ju që të uleni drejt. Uluni me shpatullat tuaja të tërhequra dhe të relaksuar. Uluni lart dhe parakrahët tuaj paralelisht me tokën, në mënyrë që të mos jeni të përkulur ndërsa zgjateni drejt tastierës.

Lani duart shpesh

Larja e shpeshtë e duarve është mënyra më e mirë për të mbajtur veten dhe kolegët tuaj të shëndetshëm. Sigurohuni që të lani duart para dhe pas ngrënies, pas përdorimit të tualetit dhe pas teshtitjes dhe kollitjes.

Vendosni alarm çdo një orë

Është e rëndësishme të ecni nëpër zyrë dhe të shtriheni shpesh. Për këtë, mund të vendosni një alarm çdo orë dhe të siguroheni që të bëni një raund të ambienteve. Nëse nuk mund ta bëni këtë çdo një orë, mund të ecni pak më shumë kur shkoni për të mbushur shishen e ujit, ose kur vizitoni tualet ose për të bërë një fotokopje.