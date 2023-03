Arma sekrete e Putinit: Ish-bankieri i ‘Morgan Stanley’

Rusisë i duhet që të zhvillojë tregje të reja të naftës dhe gazit, urgjentisht, pasi sanksionet e Perëndimit po rëndojnë mbi ekonominë. Vendi po mbështetet te një ish-bankier 37-vjeçar i “Morgan Stanley” për të siguruar fitimet.









Pavel Sorokin, zv.ministri i energjisë, është pjesë e kuadros me teknokratë të rinj dhe me shumë njohuri për Perëndimin. Sorokin, që ka studiuar financë në Londër, ka negociuar me Afrikën dhe Lindjen e Mesme. Ai ka luajtur një rol në zhvillimin e OPEC+.

Vitin e shkuar, ai pati rol të rëndësishëm në ekzagjerimin e dëmit të gazsjellësve që posedon Rusia ë Detin e Zi, një ngjarje që rriti fort çmimin e naftës në perëndim.

Sorokin dhe ministria e Energjisë nuk i janë përgjigjur kërkesës për koment.

Muajin e shkuar, Sorokin dirigjoi vendosjen e çmimeve fikse të eksportit të naftës ruse, në vend që tregu t’i vendoste ato. Ky vendim pritet të arkëtojë 8.2 mld dollarë taksa shtesë në arkën e boshatisur të shtetit. Sorokin dhe grupet e tij deri më tani kanë lundruar mes sanksioneve në një mënyrë që e ka lënë Rusinë nën një gjendje të rëndë ekonomike – por ende jo të paralizuar. Kjo detyrë do të bëhet më e vështirë për to ndërsa efektet afatgjata do të ndodhin, por analistët thonë se ata kanë sfiduar pritshmëritë gjatë vitit të parë të plotë të luftës në Ukrainë.

Sorokin është arma sekrete e Rusisë, thotë Viktor Katona, analisti kryesor i naftës në kompaninë e mallrave Kpler. Ai tha se beson se shumë aleatë të Ukrainës e nënvlerësuan aftësinë e gjeneratës së re të vendimmarrësve të trajnuar nga Perëndimi i Kremlinit. Putin, i rrethuar prej kohësh nga ish-spiunët dhe miqtë e biznesit nga Shën Petersburgu, është kthyer gjithnjë e më shumë tek këta të rinj, të cilët flasin rrjedhshëm anglisht dhe i përmbahen ideologjisë së tij nacionaliste.

Sorokin është epitoma e diçkaje që nuk ekzistoi në Bashkimin Sovjetik, thotë Katona. “Ai është pjesë e një rrace të re njerëzish që kishin mundësi zgjedhje dhe zgjodhën të punojnë për qeverinë ruse”.

Lufta në Ukrainë, trazoi tregjet globale të energjisë dhe aleancat e vjetra. Rusia, e cila dikur e konsideronte Europën si konsumatorin e saj më fitimprurës të energjisë, tani e dërgon pjesën më të madhe të prodhimit të saj në Indi dhe Kinë, të cilat zakonisht e blejnë atë me zbritje të mëdha ndaj çmimeve të tregut. Pjesërisht për shkak të këtyre zbritjeve, të ardhurat ruse nga nafta dhe gazi natyror ranë 46% në janar nga i njëjti muaj i vitit të kaluar, sipas të dhënave nga Ministria ruse e Financave.

Për të rimëkëmbur humbjet, Rusia duhet të gjejë partnerë të rinj. Sorokin dhe grupi i tij po korrin sukses: Rusia ka eksportuar më shumë se 8 mln fuçi naftë vetëm në janar, rekord që nga prilli 2020. Gjithsesi po shet me çmim të ulur, 30 dollarë/fuçi.

Harta e re e Sorokin përfshin dhe një udhëtim në shtator në kryeqytetin e Republikës së Kongos, Brazaville.

Përgjatë dy ditësh, ndërsa ishte ulur në karrige të arta mes pilastrave dhe palmave të pallatit presidencial të epokës koloniale, Sorokin arriti një marrëveshje që Rusia të furnizonte me naftë Republikën e Kongos dhe dy kompani ruse të ndërtonin një tubacion prej 625 miljesh, 850 milionë dollarë, sipas një dokumenti të parë nga The Wall Street Journal. Ministria kongoleze e naftës dhe qeveria në Brazzaville nuk iu përgjigjen kërkesave për koment.

Një muaj më parë, ai takoi një delegacion nga Afganistani, që drejtohet nga Talibanët, grupi fondamentalist që dikur luftoi Bashkimin Sovjetik.

Sorokin nuk ishte i mërzitur kur afganët ofruan të tregtonin rrush të thatë dhe barishte për karburant, tha një ish ndihmës i cili u informua për takimin. Qeveria talebane dhe Kremlini më vonë zbuluan një marrëveshje për furnizimin e Kabulit me benzinë ​​ruse. Ministria afgane e tregtisë dhe industrisë nuk ktheu përgjigje për kërkesën për koment.

Sorokin gjithashtu zhvilloi bisedime me Bahreinin që mbretëria e vogël e Gjirit Persik të bëhet një qendër për tregtimin e naftës të furnizuar nga kompanitë ruse, thanë njerëz të njohur me këtë çështje. Të dhënat doganore tregojnë se disa nga transaksionet e naftës të Kremlinit janë trajtuar në vend vitin e kaluar. Qeveria e Bahrejnit nuk ktheu përgjigje për kërkesën për koment.

Një regjim i ri

Brenda Kremlinit, të tjerë zyrtarë në ngritje, përfshijnë një 39-vjeçar që është zv.ministër i Financës, Alexey Sazanov, i shkolluar në Oxford dhe koleg me Sorokin, me të cilin ka tashmë një detyrë të rëndësishme në uljen e deficitit rus.

Denis Deryushkin, një ish analist i Bank of America analyst, u bë kreu i kërkimit të ministrisë së Energjisë në moshën 29-vjeçare, duke përfaqësuar Rusinë në takimet këshilluese të OPEC-ut të krijuara për të ndihmuar në maksimizimin e çmimeve të naftës.

Këshilltari ekonomik më me ndikim i Putin, Maksim Oreshkin, që u punësua kur ishte 38-vjeç, më herët punonte tek banka franceze, Crédit Agricole. Ai udhëhoqi një strategji të suksesshme për të shtyrë kompanitë e huaja të blejnë gazin rus në rubla, në vend të dollarëve apo eurove, për të anashkaluar sanksionet.

Sorokin u lind në Moskë, por u rrit në Qipro nga një familje diplomatësh rusë. Ai u kthye në Rusi për të nisur karrierën e tij profesionalesi një kontabilist në Ernst & Young. Ai u bë një analist i lartë në moshën 26-vjeçare në Alfa-Bank, banka më e madhe private e Rusisë, përpara një magjie të shkurtër kur mori masterin e financës në Universitetin e Londrës. Më pas ai shkoi tek Morgan Stanley në Moskë.

Në vitin 2015, një renditje nga Extel dhe Investitor Institucional e emëroi atë si një nga analistët kryesorë në sektorin e naftës dhe gazit për Rusinë dhe vendet në Europë, Lindjen e Mesme dhe Afrikë. Si një bankier i ri, ai shihej si një yll në ngritje dhe një koleg i thjeshtë, i cili rregullisht hante drekë në një restorant lokal ukrainas dhe darka në restorante luksoze aziatike, thanë njerëzit që e njihnin atë në atë kohë. Por ai gjithashtu u dallua me pikëpamjet konservatore, të ashpra mbi politikën ruse, thanë ata. Një ish-koleg tha se ai ishte kritik ndaj hapjes politike të Rusisë në vitet 1990. “Ai donte ta bënte Rusinë të madhe përsëri,” tha një tjetër ish-koleg.

Rritja politike

Në 2016-n, Alexander Novak, atëherë ministër i Energjisë dhe tani zv.kryeministër në Rusi, e grabiti Sorokin nga banka e Wall Street dhe e vendosi atë në krye të qendrës së kërkimit të energjisë të grupit të tij.

Sorokin ndërtoi një marrëdhënie me Novak, i famshëm për ftohtësinë e tij. Ky i fundit filloi t’i drejtohej me pseudonimin e tij – “Pasha”, shkurt për Pavel – dhe e ftonte shpesh për të bërë zgarë në daçën e tij jashtë Moskës, shtëpizat e verës ruse.

Sorokin shpejt u bë pjesëmarrës në ngjarje diplomatike duke e shoqëruar Novak si përkthyes. Ai u njoh lehtësisht nga pamja e tij djaloshare dhe aftësitë e tij në anglisht i dhanë një pseudonim tjetër, “përkthyesi”.

Ai gjithashtu ndërtoi një miqësi të qëndrueshme me Adeeb Al Yama, një këshilltar i ministrave sauditë të energjisë, si dhe shefin e ndjerë të OPEC-ut, Mohammed Barkindo. Pjesërisht duke ndërtuar mbi këto marrëdhënie, ai e ndihmoi Novak të planifikonte një aleancë me OPEC-un e udhëhequr nga Arabia Saudite që çoi në krijimin e OPEC+ në 2016, në të cilin Rusia mori një zë më të madh në tregun global të naftës. Koalicioni menjëherë pas kësaj miratoi një ulje të prodhimit që rriti me sukses çmimet.

Gjatë një takimi në vitin 2018, Putin e pyeti Sorokin se çfarë po bënte për qeverinë. “Një projekt i madh për të cilin kemi punuar kohët e fundit është marrëveshja për të kufizuar prodhimin midis Rusisë dhe vendeve të OPEC,” – u përgjigj ai, sipas transkriptit të bisedës së tyre të Kremlinit. “Është koha për të të promovuar,”- i tha presidenti rus. Brenda pak ditësh, Sorokin u emërua zëvendësministër i energjisë.

Sorokin ka qenë i vendosur për patriotizmin e tij. “Gjatë gjithë jetës sime, kur isha fëmijë, kam jetuar dhe kam shkuar në shkollë jashtë vendit. Dhe gjithmonë e dija se doja të kthehesha në atdheun tim”, – i tha ai Putin, sipas transkriptit të Kremlinit.

Zëvendësministri ka udhëhequr gjithashtu lëvizjet për modernizimin e sektorit energjetik të vendit, duke nisur kohët e fundit stacionet e karburantit motorik me gaz natyror – nga të cilat Rusia ka burimet më të mëdha në botë – dhe një plan kombëtar për të reduktuar konsumin e energjisë.

Fushata e informimit

Pak pasi u bë zv.ministër, Sorokin punësoi Arsenii Pogosyan, një gazetar 27-vjeçar, për tu marrë me marrëdhëniet me publikun.

Pogosyan iku nga Rusia kur mori vesh se do të merrej për luftë në frontin e parë, shtatorin e shkuar.

Ish-shefi i shtypit tha se Sorokin shquhej për burokracinë me zakonet e tij perëndimore – të hante ananas në feta dhe të festonte me një gotë uiski në vend të vodkës – dhe të angazhohej në sektorin publik me stilin e sektorit privat. “Ai donte të hynte në YouTube dhe do t’u përgjigjej pyetjeve të shtypit brenda një ore. Ishte emocionuese,” -tha Pogosyan.

Kur tensionet e Rusisë me Perëndimin u shtuan, Sorokin u bë më pak i arritshëm, ose refuzonte shtypin ose vononte me orë.

Një mbrëmje në marsin e vitit të shkuar, konsorciumi Kaspik i gazsjellësve, i kontrolluar nga rusët, njoftoi ministrinë se objekti i tyre ishte dëmtuar nga stuhia. Ky tubacion eksportonte 1.2 mln fuçi naftë në ditë.

Konsorciumi tha se incidenti erdhi nga “zhvendosja e kornizës së energjisë së një prej tubave lundruese” dhe nuk kishte shkaktuar asnjë ndërprerje të konsiderueshme, njoftoi në atë kohë agjencia shtetërore e lajmeve TASS.

Sorokin u kujdes që kjo ngjarje të kthehej në një ndodhi botërore.

Pogosyan tha se ai shkoi tek Sorokin me një draft deklaratë që përshkruante incidentin. Pasi foli me Kremlinin, Sorokin tha se nuk ishte e vështirë.

Sorokin vazhdimisht kërkonte modifikime të një mesazhi të regjistruar në video për ta bërë atë gjithnjë e më alarmante, tha ish ndihmësi i tij për shtyp. Paragrafët e kontekstit mbi shtrirjen dhe ndikimin e mundshëm të përçarjes u zhvendosën nga fundi në krye të deklaratës së tij. Kremlini donte që Perëndimi të qëndronte në avantazh”, tha Pogosyan. Mediat ruse e morën mesazhin.

Iuliia Khazagaeva, gazetare në TASS që atëherë mbulonte energjinë, tha se pasi ajo u njoftua se dëmi ishte i papërfillshëm, redaktori i saj e porositën që ajo ta zmadhonte atë dhe të thoshte se si ndërprerjet mund të zgjasin.

Operatori i gazsjellësit, CPC, tha në atë kohë se dy nga tre nga pikat e ngarkimit të saj në det të hapur ishin dëmtuar nga stuhia dhe do të duheshin dy deri në katër javë për t’u riparuar.

Një televizon shtetëror rus, citoi Sorokin, se riparimi kërkonte 2 muaj kohë dhe në ditë, do të mungonin në treg 1 mln fuçi. Kjo çoi në rritjen me 5% të çmimeve brenda ditës.

Brenda dy ditësh, ngarkimet nga terminali kishin rifilluar, tregojnë të dhënat e Kpler. CPC njoftoi kthimin në kapacitet të plotë brenda një muaji.

Burimi: Wall Street Journal/ Përshtati: Gazeta Shqiptare

*Benoit Faucon është korrespondent për gjeopolitikën në Lindjen e Mesme, WSJ