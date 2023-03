“Ecni përpara sot pa shikuar prapa”/ Horoskopi për sot, 3 mars 2023

Dashi

Energjia juaj përshtatet jashtëzakonisht mirë me energjinë e njerëzve të tjerë, duke krijuar terrenin për marrëdhënie pozitive përreth. Do të bëni përparim të jashtëzakonshëm në çdo detyrë që do të ndërmerrni.









Demi

Merrni një rol më të sigurt me njerëzit që takoni. Përndryshe, do të shtyheni dhe do të përfundoni duke u bërë peng në lojën e dikujt tjetër. Energjia juaj është shumë e vlefshme. Mos bini në këtë kurth.

Binjakët

Do të shpenzoni më shumë energji dhe burime duke u përpjekur të shmangni konfrontimin sesa nëse do ta përqafonit atë. Sado që nuk ju pëlqen disharmonia me njerëzit që ju rrethojnë, sot mund të jetë një e keqe e domosdoshme.

Gaforrja

Ndaloni përpjekjet për të ringjallur një projekt ose punë të vjetër që nuk funksionon më për ju. Tani është koha për të filluar diçka të re. Mos kini frikë të kërkoni një punë të re. Mos rrini në një situatë që nuk është plotësisht e përmbushur.

Luani

Jeni të pozicionuar mirë për të qenë pionier. Përqafoni shpirtin tuaj të mrekullueshëm aventuresk dhe vëreni në punë në një fushë për të cilën ndiheni të pasionuar. Do të befasoheni këndshëm nga rezultatet.

Virgjëresha

Dikush do t’ju bëjë presion për të bërë diçka në një mënyrë shumë të shpejtë. Në fillim do të zemëroheni nga kjo kërkesë. Ritmi juaj është shumë më i ngadaltë dhe më i qëndrueshëm. Jini të përgjegjshëm.

Peshorja

Ecni përpara sot pa shikuar prapa. Veprimet tuaja mund të duken të pamatura për të tjerët, por mos u shqetësoni. Ata do të pendohen në fund të ditës, kur ju të keni pushtuar botën dhe ata nuk kanë arritur asgjë.

Akrepi

Ju keni motivimin që ju nevojitet për të vazhduar një fazë të re të punës suaj. Kjo nuk është koha për të bërë justifikime. Kjo është koha për të ndërmarrë veprime. Mos u shqetësoni për atë që njerëzit e tjerë mendojnë për ju ose planin tuaj të sulmit.

Shigjetari

Çdo pavendosmëri që keni ndjerë në dy ditët e fundit është zhdukur plotësisht dhe ju jeni gati për të ecur përpara. Kjo është dita për të nisur projektet e reja. Ec përpara. Jeni në një pikënisje të re.

Bricjapi

Në vend që të ruani dhe mbroni atë që keni, kjo është një kohë që ju të dilni dhe të gjeni diçka të re. Shtrihuni më tej. Shtrihuni përtej kufijve tuaj normalë. Mjafton të hidhni hapat e parë.

Ujori

Lidhuni me ata që janë të sigurt dhe nuk kanë frikë nga dështimi. Është e rëndësishme t’i keni këta njerëz në anën tuaj, në vend që t’i keni kundër jush. Shtimi i këtyre njerëzve në ekipin tuaj shton fuqi të jashtëzakonshme në arsenalin tuaj.

Peshqit

Ju mund të dekurajoheni nga ata që po e vënë axhendën e tyre personale përpara dinjitetit, mirësjelljes dhe vlerave themelore. Mundohuni të mos i gjykoni këta njerëz. Në vend të kësaj, pranojini ata ashtu siç janë.