‘Mohoi akuzat për ryshfetet ndaj ish zyrtarit të FBI’/ Washington Post: Kryeministri u largua nga Kuvendi pas fjalimit 45 minutësh

Media e huaj Washington Post i ka kushtuar një artikull të veçantë seancës së djeshme plenare me kryeministrin Edi Rama lidhur me skandalin 'McGonigal'.









Në artikull theksohet se kryeministri mohoi akuzat lidhur me korruptimin e zyrtarit të FBI dhe u largua nga seanca pas 45 minutave.

Shkrimi i plotë:

Kryeministri i Shqipërisë të enjten mohoi se ai kishte dhënë ryshfet ose trajtim preferencial për një ish zyrtar të rangut të lartë të kundërinteligjencës së FBI i cili është paditur në Shtetet e Bashkuara. Edi Rama, udhëheqësi i socialistëve në pushtet, i tha Parlamentit se opozita dëshironte “të shfrytëzonte politikisht një proces ligjor në SH.B.A që nuk ka lidhje fare me Shqipërinë, qeverinë ose mua personalisht”.

Opozita kërkoi debatin parlamentar me Ramën duke pretenduar se ishte i përfshirë me Charles McGonigal, një ish zyrtar i rangut të lartë të kundërinteligjncës së FBI. McGonigal akuzohet në Sh.B.A për fshehjen nga FBI të detajeve kryesore për një udhëtim të vitit 2017 që ai ndërmori në Shqipëri me një ish zyrtar të inteligjencës shqiptare, i cili dyshohet se i ka dhënë të paktën 225,000 dollarë.

McGonigal u takua me Ramën disa herë dhe e nxiti për të pasur kujdes në dhënien e licencave të shpimit të fushës së naftës në vend për kompanitë ruse. Rama pranoi takimet, por i kishte mohuar akuzat për t’i dhënë para ose trajtim preferencial.

“Ndër linjat e aktakuzës nuk ka asnjë tarifë ose ndonjë informacion tjetër përveç raportimit të saktë të takimeve të mia” tha Rama në një fjalim 45-minutësh, pas së cilës ai u largua nga ndërtesa e Parlamentit.

McGonigal gjithashtu akuzohet se ka punuar për një oligark rus në një kohë kur ai ishte menduar se po i hetonte ata.

Partia Demokratike, një forcë opozitare e qendrës së djathtë në Shqipëri, e ish-presidentit dhe ish kryeministrit Sali Berisha, dhe Partia e Lirisë, një forcë e majtë, e ish-Presidentit Ilir Meta kanë kërkuar dorëheqjen e qeverisë që nga muaji i kaluar, duke pretenduar korrupsion, lidhje me krimin e organizuar dhe politikat e dobëta ekonomike. Opozita ka planifikuar një tjetër tubim kombëtar para ndërtesës së qeverisë të premten. Në të njëjtën ditë, një gjykatë e apelit do të vendosë se kush duhet të udhëheqë demokratët kryesorë të opozitës – Berisha ose paraardhësi i tij Lulzim Basha. PD është goditur nga grindjet e brendshme pasi Sekretari i Shtetit i SHBA Antony Blinken në 2021 ndaloi Berishën dhe të afërmit e tij të ngushtë të hynin në SHBA për “akte korruptive që minuan demokracinë” gjatë mandatit të tij si kryeministër 2005-2013. Britania bëri të njëjtën gjë vitin e kaluar.