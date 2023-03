‘Nëse Gjykata nuk i jep vulën Berishës, do jetë katastrofë’/ Qytetari në selinë blu flet për protestën: Çfarë të na thotë kryetari, jemi gati

Një qytetar që merr pjesë në protestën e thirrur nga opozita më 3 mars para Kryeministrisë, ka deklaruar për mikrofonin e Panorama TV, se ky pushtet “duhet rrëzuar patjetër”. Ndër të tjera ai tha se nëse gjykata nuk i jep vulën e PD-së, Berishës, “do jetë katastrofë”.









Qytetari: Tek drejtsia nuk kam besim fare. Vetëm nën drejtimin e Berishës, cfarë të thotë doktori, dhe ne duam një drejtim dhe ne për këtë punë, ça të na thotë Berisha jemi gati të veprojmë.

Rama nuk ka paqe, nuk ka karakter e burrni, eshte tradhtar, s’ka besim te ai lloj robi, ai është tradhtar i kombit tonë.

Shihi verdalle, ka vetëm burra të vjetër se të rinjtë kanë ikur. Mua më kanë ikur fëmijët e mi, në Gjermani e Itali, s’ka të ardhme duam apo nuk duam ne ky pushtet duhet rrëzuar patjetër.

Gjykata do bëjë gabimin më të madh nëse Gjykata e Apelit s’do ja japë vulën Berishës do jetë katrastrofë. Unë nuk mund të flas po që katastrofë do jetë.