Refuzohet ankesa e Eva Kailit – Ajo qëndron në burg edhe për dy muaj

Apelimi i avokatit të Eva Kailit, Sven Marie, kundër vendimit për zgjatjen e dy muajve të paraburgimit të eurodeputetes greke, është rrëzuar nga Gjykata e Apelit në Bruksel.









Kaili ndodhet në burg që prej dhjetorit, kur u arrestua si e akuzuar për përfshirjen e saj në skandalin e Katargate.

Eurodeputetja greke doli para Gjykatës së Apelit më 28 shkurt, duke kërkuar lirimin e saj nga burgu me byzylyk elektronik. Linja e mbrojtjes i sugjeroi nevojën për të qenë me të bijën, por edhe faktin që partneri i saj, Francesco Giorgi, ka dalë nga burgu me byzylyk pak ditë më parë.

Siç raporton ERT, gjyqtarët e Gjykatës së Apelit janë treguar të ashpër ndaj Eva Kailit, ku prokurorja dyshohet se i është përgjigjur raportimeve të saj për fëmijën se “i ati është gjithsesi jashtë”. Sipas të njëjtit burim, Francesco Giorgi tashmë është takuar një herë me vajzën e tij, e cila vazhdon të jetojë me gjyshin e saj, por mund të vizitojë të atin.

Njoftimi për shtyp i Prokurorisë Federale të Brukselitshprehet si më poshtë:

“Si pjesë e një hetimi të gjerë nga Prokuroria Federale për akte të dyshuara të krimit të organizuar, korrupsionit dhe pastrimit të parave, E.K. dhe M.T. doli më 28 shkurt para aktakuzës në Gjykatën e Apelit të Brukselit.

Këtyre dy të dyshuarve iu është vazhduar paraburgimi për dy, përkatësisht një muaj.

Për momentin, në interes të hetimeve nuk do të jepet më shumë informacion. Për zhvillimet e reja shtypi do të informohet me një njoftim për shtyp”.

Bëhet e ditur se sot, 3 mars, nis zgjatja për dy muaj e paraburgimit të Eva Kailit.

Në paraburgim edhe Tarabella Edhe eurodeputeti Mark Tarabella qëndron në paraburgim, thuhet në një deklaratë të lëshuar më herët nga e njëjta.

“Sapo mësuam se drejtësia ka vendosur të mbajë në paraburgim Mark Tarabellën. Ne do të vazhdojmë të luftojmë për të nxjerrë një njeri të pafajshëm nga burgu, sepse, mbani mend, Mark Tarabella është i pafajshëm, nuk ka asgjë për të turpëruar dhe nuk ka marrë kurrë para apo dhurata në këmbim të pikëpamjeve të tij”, thuhet në deklaratë.

Në të njëjtin njoftim theksohet se “kohëzgjatja mesatare e të ashtuquajturit paraburgim parandalues ​​në Belgjikë është pak më shumë se 3 muaj, por 3 muaj burg për një të pafajshëm është sigurisht shumë më i gjatë se për një fajtor”. Dhe fakti që kjo situatë bazohet në akuza egoiste është e vështirë të pranohet, kjo është e qartë”.

“Për ta afruar me familjen e tij, pavarësisht burgimit të padrejtë, arritëm ta transferonim së shpejti në një burg më afër familjes. Ky është një lajm i mirë”, përfundon njoftimi.