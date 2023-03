Shumë afër diellit/ Krijimi dhe zhbërja e Eva Kailit!

Eva Kaili ishte e pakënaqur me planin e ndenjëseve.









Ishin disa ditë para darkës gala të P28 të POLITICO-s – një spërkatje shkëlqimi në kalendarin social të Brukselit që zbulon një renditje të njerëzve më të fuqishëm në Evropë – dhe ligjvënësja greke donte të sigurohej që ajo do të ulej në një tryezë të nivelit të lartë.

Në një mori e-mailesh, zyra e saj në Parlamentin Evropian loboi për postimin kryesor, pavarësisht se nuk e dinte se kush do të merrte pjesë. Kaili përfundoi në një tavolinë pranë komisionerit për punë të BE-së, Nicolas Schmit, direkt pas Presidentes së Parlamentit Roberta Metsola dhe komisionerit të fuqishëm të industrisë së BE-së, Thierry Breton.

Nga të gjitha llogaritë, Kaili – një nga figurat më magjepsëse në skenën politike të Brukselit, një zëvendëspresidente e Parlamentit dhe një personazh i famshëm në Greqinë e saj të lindjes – dukej se po shijonte mbrëmjen, e cila përfshinte një fjalim video të presidentit ukrainas Volodymyr Zelenskyy dhe mezi pranimet e fshehta të Metsola dhe Breton të dëshirës së tyre për t’u bërë presidente të Komisionit Evropian.

Qasja e Kailit ndaj planit të uljes, duke kërkuar afërsinë me pushtetin, ishte në përputhje me qasjen që ajo kishte marrë gjatë dy dekadave në politikë, duke u kthyer në hapat e saj të parë në politikë si studente në Selanik. Duke përfunduar mandatin e saj të dytë në Parlamentin Evropian, ajo kishte çdo arsye të besonte se edhe ajo së shpejti mund të kishte një vend në rreshtin e parë.

Dy ditë më vonë, ajo ishte në burg.

Në një operacion goditës që shkatërroi mbulesën e sjellshme të politikës së Brukselit si një tullë nëpër xhami, Kaili u arrestua nga policia belge si pjesë e një hetimi për para të gatshme që përfshin tre bashkëpunëtorë të dyshuar. Nga katër personat e arrestuar në fillim të dhjetorit, duke përfshirë ish-deputetin socialist italian Pier Antonio Panzeri dhe partnerin e jetës së Kailit, një asistent parlamentar italian i quajtur Francesco Giorgi – të gjithë të akuzuar për pranimin e pagesave të paligjshme nga Katari dhe Maroku në këmbim të favoreve politike – Kaili ishte deri tani më i dukshëm, më i moshuari, më ambicioz politikisht.

Një sasi e madhe informacioni ka dalë në publik që nga ato ditë të stuhishme, duke përfshirë pretendimet e Panzerit, të botuara në gazetën belge Le Soir, se ai i pagoi Kailit 250,000 euro për të mbështetur fushatën e saj zgjedhore 2019. (Avokati i Kailit, Michalis Dimitrakopoulos, e quajti raportin e Le Soir “plotësisht të pasaktë” dhe “gënjeshtra të paskrupullta” të paraqitura nga Panzeri dhe “pa asnjë provë, me qëllimin e vetëm për të shpëtuar atë dhe familjen e tij nga burgu.”)

Por roli i saktë i Kailit në skandal mbetet i përcaktuar keq. Ndryshe nga Panzeri, ajo nuk ka pranuar ende ndonjë keqbërje dhe mbetet në burg më shumë se dy muaj pas arrestimit të saj, me autoritetet gjyqësore që refuzuan t’i japin leje të kushtëzuara me besimin se ajo është një rrezik ikje dhe mund të ngatërrojë provat.

Avokatët e Kailit e përshkruajnë atë si viktimën e pafajshme të të dyshuarve të tjerë në këtë çështje, konkretisht Panzeri dhe Giorgi, të cilët thonë se kanë shfrytëzuar gradën dhe statusin e saj për të çuar përpara interesat e tyre pa dijeninë e saj. Fakti që Kaili, e cila ka një vajzë 24 muajshe me Giorgin, është arrestuar prej dy muajsh me akses të kufizuar me fëmijën, përbën “torturë”, argumentojnë ata.

Megjithatë, urdhër-arresti i Kailit, i marrë nga POLITICO, është i prerë: pretendon se ajo ishte një anëtare kyçe e komplotit, e cila e dinte se paratë e marra në mënyrë të paligjshme po ruheshin në shtëpinë e saj, u përpoq të paralajmëronte bashkëpunëtorët pas arrestimit të Giorgi dhe iu drejtua ministrit të Punës të Katarit Ali. bin Samikh Al Marri, i cituar si një figurë kyçe në këtë rast.

Në një përpjekje për të pajtuar profilin e lartë publik të Kailit me akuzat kundër saj, POLITICO është thelluar në të kaluarën e saj. Nga fillimet e saj modeste në Selanik, qyteti i dytë i Greqisë, në politikën kombëtare në Athinë, më pas në Bruksel dhe javët fatale që çuan në arrestimin e saj, ajo që del në pah është portreti i një personaliteti magnetik që u përpoq pa pushim për poste më të larta, pa u shqetësuar për ideologjinë apo besnikërinë e partisë ose ku ajo do të shkonte përfundimisht, për sa kohë që ishte deri.

Ndër detaje të tjera ekskluzive, raportimi i POLITICO tregon se si Kaili loboi dhe mori diploma akademike në Greqi pa përfunduar lëndët e nevojshme; se si ajo dhe e motra e saj Mantalena shpesh mbivendosen interesat politike dhe biznesore në Bruksel; dhe se si ajo loboi, personalisht dhe me forcë, në favor të Katarit në javët para arrestimit të saj.

Gjatë gjithë kësaj, Kaili qëndroi e fokusuar në lazer në markën e saj si një kampione e teknologjisë.

Për selanikasit që e kanë parë rastin e saj nga larg, historia e saj sjell në mendje një tragjedi greke në të cilën një protagonist i shkëlqyer, i shtyrë nga mendjemadhësia për të kryer veprime të pamatura ose arrogante, është ulur nga fati – ose Nemesis, perëndeshë e hakmarrjes.

Fillime të mbarë

Për të kuptuar se si Kaili arriti atje ku është sot, ndihmon të udhëtosh përsëri në Selanik – qyteti i lashtë port mesdhetar ku ajo u rrit dhe filloi të merrej me politikë.

Ndryshe nga shumë politikanë grekë të vijës së parë, Kaili nuk ka lindur me pasuri të madhe apo lidhje politike. Babai i saj, Alexandros Kailis, mbërriti në Selanik në mesin e viteve 1960 pasi Turqia dëboi popullsinë greke të Stambollit. Ai dhe gruaja e tij Maria Ignatiadou kishin Kailin dhe motrën e saj, Mantalena, kur ishin ende shumë të vegjël. Sipas një bashkëkohësi që frekuentonte shtëpinë e prindërve të Kailit, Eva ishte si një kukull për ta dhe miqtë e tyre të universitetit, foshnja e parë e grupit.

Ndërsa ndoqi një diplomë për inxhinieri ndërtimi, babai i Kailit u përfshi në politikë. Sipas ish-ligjvënësit evropian dhe kolegut të tij nga Selaniku Michalis Tremopoulos, Kailis i moshuar filloi si një aktivist i ekstremit të djathtë, vetëm për t’u bashkuar me Lëvizjen Socialiste Panhelene, PASOK, kur ajo po bëhej forca politike mbizotëruese e Greqisë.

Asnjëherë një lojtar i vijës së parë, Kailis punoi për, ose në orbitën e peshave të ndryshme vendase, pavarësisht nga prirjet e tyre politike, duke përfshirë ish-ministrin e mbrojtjes Akis Tsochatzopoulos, një anëtar themelues i PASOK dhe guvernatorin rajonal Panagiotis Psomiadis nga partia konservatore Demokracia e Re. Tsochatzopoulos më vonë vuajti kohën në burg, ndërsa Psomiadis përballet me akuza të ndryshme në një gjyq korrupsioni në vazhdim, me Kailis që shërben si dëshmitar për mbrojtjen e tij.

Vendasit tregojnë për kulturën e nxehtë politike të Selanikut si një dritare në metodat politike të Kailit dhe akuzat kundër saj. Politika në Selanik – një motër e vogël politike me kryeqytetin – ndërtohet rreth marrëdhënieve personale dhe një mbrojtjeje të ashpër të pavarësisë së qytetit kundër Athinës gjithnjë e cila ka shkelur.

Ishullimi ushqen korrupsion, argumentojnë këta vendas – një akuzë që kryetari i bashkisë së qytetit, Konstantinos Zervas, e hodhi poshtë me vendosmëri gjatë një interviste në zyrën e tij. “Kjo” – fakti që disa peshë të rëndë të Selanikut janë kapur në skandale – “nuk ka të bëjë me ADN-në politike të qytetit,” argumentoi ai. “Në fakt, problemet kanë të bëjnë me qeverinë qendrore [të Greqisë] dhe Parlamentin Evropian”.

Interesimi i Eva Kailit për politikën nisi i ri. Ajo iu bashkua krahut të të rinjve të PASOK-ut në moshën 14-vjeçare dhe u zgjodh presidente e këshillit studentor të shkollës së saj të mesme në moshën 15-vjeçare. Më pas, pasi u diplomua në Universitetin Aristotele të Selanikut për të studiuar arkitekturë, ajo u zgjodh menjëherë presidente e shoqatës së studentëve të departamentit të saj.

Dekada më vonë, ajo fitore e zgjedhjeve dhe mënyra se si ajo e kapi atë, mbetet e gdhendur në mendjet e njerëzve që e njihnin Kailin në atë kohë. Pasi arriti të mbështesë një kandidaturë të PASP (lëvizja studentore e PASOK) për herë të parë në departamentin e saj, ajo ishte ndër fitueset e një votimi në raundin e parë. Sipas akteve nënligjore të shkollës, fituesit më pas u mblodhën pas dyerve të mbyllura për të negociuar se kush do të bëhej president i departamentit të universitetit.

Sipas një profesori që kërkoi të mbetet anonim, Kaili u premtoi partive rivale çfarë të donin me një kusht: që ajo të merrte presidencën.

Oferta u shpërblye. “Eva ishte mbi të gjithë”, tha profesori, i cili e njihte Kailin në atë kohë dhe, siç ndodh zakonisht në universitetet greke, ruante politikën e studentëve. “Ajo nuk ishte e interesuar për ideologjinë; pjesa tjetër e partisë ishte shumë e zhgënjyer.”

Një yll lindi

Koha e mbetur e Kailit në Selanik u konsumua nga politika, duke u shoqëruar me kolegë aktivistë dhe miq në një kafene të quajtur atëherë Sante. Ajo kandidoi për një vend në Këshillin Bashkiak të Selanikut dhe fitoi, duke u bërë anëtarja më e re e tij, në 2002.

Orari i saj i ngjeshur nuk i la shumë kohë studimeve, sipas dy profesorëve që punuan në universitet gjatë kësaj periudhe. Të dy thanë se Kaili kishte kërkuar që të përjashtohej nga ndjekja e mësimeve për shkak të angazhimeve të saj politike dhe të lejohej të kalonte kursin e saj të arkitekturës gjithsesi – një kërkesë që ata të dy thanë se u pranua në heshtje.

Dimitrakopoulos, avokati i Kailit, e hodhi poshtë kërkesën. “Është një shpifje e pabesueshme dhe e paprecedentë, që fyen jo vetëm zonjën Eva Kaili, por edhe besueshmërinë e arsimit universitar në Greqi. Zonja Kaili u diplomua për arkitekturë duke studiuar dhe duke u dhënë provime, si të gjithë studentët në vendin tonë”.

Ishte një hap i madh nga këshilli i Selanikut në skenën kombëtare në Athinë, të cilin Kaili e bëri në rastin e saj të parë. Në zgjedhjet e vitit 2004, kujton një politikan vendas, partia e qendrës së djathtë Demokracia e Re nxori një grua të re bionde, Elena Rapti, për të garuar për zgjedhje në Selanik. Përgjigja e PASOK-ut ishte Kaili, e cila përfundoi fituese.

Por më pas, kreu i Pasok-ut, Jorgo Papandreu, preferoi ta mbante vendin në Selanik për vete. Megjithëse iu desh të hiqte dorë nga vendi i saj, karriera kombëtare e Kailit ishte në zhvillim e sipër.

Pavarësisht se nuk kishte përvojë formale në gazetari, ajo u bë një nga prezantueset kryesore të lajmeve në kanalin më të madh të atëhershëm të Greqisë, MEGA, nga viti 2004 deri në 2007. Duke fituar një profil kombëtar në TV dhe duke ndjekur një diplomë master në studimet ndërkombëtare dhe evropiane nga Universiteti i Pireut, ajo u përgatit për ofertën e saj të radhës elektorale në 2007, të cilën e fitoi.

Menjëherë pas kësaj, Kaili pati një tjetër përplasje me akademinë, këtë herë publike. Edhe një herë, ajo kishte kërkuar që të përjashtohej nga ndjekja e mësimit për shkak të kërkesave të punës së saj politike. Por këtë herë profesori, Nikos Kotzias, ishte i papërshtatshëm. “Është turp që një e re përpiqet të marrë një diplomë në këtë mënyrë, për të cilën ajo nuk ka punuar”, shkroi Kotzias në një deklaratë në atë kohë.

Në përgjigje, Kaili i kërkoi rektorit të universitetit që të shqyrtohej nga një komision pedagogësh, duke përjashtuar Kotzias. Universiteti e pranoi propozimin. Ajo përfundimisht iu dha MA.

Në vitin 2012, Kaili kandidoi sërish për parlament dhe fitoi, por sërish iu desh të hiqte dorë nga vendi në favor të kreut të partisë. Përsëri e anashkaluar nga politika kombëtare, ajo shkoi në sektorin privat, duke këshilluar media dhe kompani farmaceutike të ndryshme greke, dhe duke kaluar mbrëmjet në bouzoukia – klubet tradicionale të natës greke – ku u fotografua me peshë të ndryshme nga politika dhe biznesi, duke përfshirë miliarderin greko-rus dhe mediat. manjati Ivan Savvidis. Kaili ishte gjithashtu e rregullt në klubet dhe restorantet e Mykonos, arratisja e milionerëve hiper-posh në detin Egje.

Greqia po zhytej fillimisht në një makth financiar për shkak të një krize borxhi të shkaktuar nga keqmenaxhimi i parave publike nga qeveritë e njëpasnjëshme kombëtare. Por Kaili ishte në lëvizje.

Motrat Kaili në Bruksel

Zgjedhja e Kailit në Parlamentin Evropian në vitin 2014 ishte kulmi i ambicieve të viteve. Ndonëse e dashur në Greqi dhe e mbështetur nga figura të fuqishme të PASOK-ut, asaj iu desh të tërhiqej dy herë për të akomoduar udhëheqjen e partisë mashkullore.

Në Bruksel, nuk kishte pengesa të tilla.

Në një profil gazete të ndezur nga kjo periudhë, një reporter ndoqi ligjvënësen e sapozgjedhur teksa ajo përgatitej të largohej nga Athina për në kryeqytetin e BE. “Kaili hip në makinën e saj Smart, hap dritaret, vendos këngën e saj të preferuar, “Mos u shqetëso, fëmijë [[nga Suedisht House Mafia] dhe këndon me zë të lartë refrenin: “Qielli ka plane për ty”.

Një tjetër rrëfim pa frymë thuhej: “Pas 12 vitesh persekutimi partiak, bukuroshja e parlamentit grek po përgatitet të pushtojë Parlamentin Europian”.

Plani, siç doli, ishte ta bënte atë një nga ligjvënësit më të ngarkuar dhe më të dukshëm të Brukselit. Ajo u bë një avokate kryesore në Bruksel për çështjet e teknologjisë, duke u interesuar fillimisht për kriptovalutat dhe duke paraqitur propozimin e parë legjislativ të Parlamentit Evropian mbi blockchain, i cili u miratua.

E pyetur në vitin 2018 se si mund t’ua shpjegojmë kriptovalutat njerëzve të zakonshëm, ajo tha: “Kriptovalutat janë si moti, ju mund të shijoni përfitimet, pa e kuptuar procesin që fshihet pas saj”.

Kaili shumëfishoi detyrat e komisioneve, fjalimet, kontaktet në media sociale dhe ngjarjet – jo ndryshe nga ligjvënësit e tjerë të BE-së, por me një ritëm më të lartë. Një çelës për metabolizmin e ngritur të Kailit në sistemin e Brukselit ishte marrëdhënia e saj e ngushtë me motrën e saj, Mantalena.

Siç raportoi POLITICO në dhjetor, Mantalena krijoi një organizatë me shumë qëllime – MADE Group – fokusi i së cilës shpesh mbivendosej me karrierën e motrës së saj dhe e cila mori shuma të majme parash të BE-së për projekte të cilat, nga ana tjetër, patën mbështetjen e Evës.

Në disa raste, veprimi i Evës në Parlament dhe biznesi i Mantalenës përputheshin pothuajse shumë bukur. Sipas Henri Estramant, i cili punonte si konsulent në zyrën e Kailit, Mantalena e përshkroi veten si një “këshilltare” për motrën e saj dhe e ngarkoi atë të shkruante propozime për punën parlamentare të Evës.

Shembujt më të qartë të mbivendosjes dalin kur shikohen projektet pilot të Eva Kailit. Duke vendosur projekte pilot, ligjvënësit mund të kërkojnë fonde nga Komisioni Evropian për iniciativa eksperimentale si çmime, ngjarje dhe kërkime. Midis 2016 dhe 2022, Eva Kaili mori jo më pak se 26 projekte pilot të miratuara, të paktën një prej të cilave përfundoi në përfitim të biznesit të Mantalena.

Projekti pilot, të cilin Kaili propozoi dhe u miratua në 2017, u emërua “Arti dhe dixhitali” dhe caktoi 1 milion euro para të Komisionit për iniciativat e fokusuara në art dhe teknologji në të gjithë BE-në. Dy aplikantë konkurruan për projektin, duke përfshirë një konsorcium të udhëhequr nga galeria e artit në Bruksel Bozar dhe duke përfshirë kompaninë e Mantalena, MADE Group.

Sipas një zëdhënësi të Bozar, ishte Mantalena ajo që kontaktoi galerinë në vitin 2018 dhe “propozoi [veten] si një partnere të mundshme”. Një ish-punonjës i Bozar, duke folur në mënyrë anonime, tha se Mantalena dukej “mirë e vetëdijshme dhe e informuar” për projektin pilot kur ajo bëri hapin e saj. MADE Group ka realizuar 105,172€ nga pjesëmarrja në pilot.

Ky është vetëm një shembull i partneritetit të tyre. Në vitin 2022, ndërsa lufta në Ukrainë po shpërtheu, Eva Kaili prezantoi një projekt pilot për një aplikacion (buxheti: 850,000 €) për të mbajtur gjurmët e të miturve ukrainas të pashoqëruar.

Amendamenti që propozon projektin pilot këmbënguli se mënyra më e mirë për të krijuar aplikacionin do të ishte ndërtimi mbi një projekt ekzistues të BE-së, ChildRescue – i zhvilluar në 2018 për të ndihmuar në gjetjen e fëmijëve refugjatë të humbur. “Vetëm duke përfituar nga mjetet ekzistuese ChildRescue, një zgjidhje e plotë siç përshkruhet në propozim mund të zhvillohet në një mënyrë të shpejtë dhe efikase pasi lufta është ende në vazhdim dhe koha po bën presion,” thuhej në amendamentin e Kailit.

Kështu ndodhi që MADE Group e Mantalena Kaili ishte ndër kompanitë që zhvilluan ChildRescue, duke marrë 104,037,50 € në fondet e BE-së midis 2018 dhe 2020. Komisioni, i cili nuk pranoi të komentojë, nuk ka filluar ende procesin e tenderimit për pilotin ukrainas.

I pyetur për marrëdhënien, Dimitrakopoulos, i cili gjithashtu përfaqëson Mantalenën, tha: “Është e gabuar që motra e Kailit të sulmohet padrejtësisht. Me sa di unë, ajo ka marrë pjesë në kompaninë jofitimprurëse të shoqërisë civile MADE Group, e cila është audituar vazhdimisht nga autoritetet kompetente dhe gjithçka është e ligjshme.”

Katari bën thirrje

Megjithatë, asnjë sipërmarrje nuk do të ishte aq fatale për Kailin sesa lidhja e saj me Katarin.

Kaili kishte udhëtuar tashmë në Emiratet me Giorgi dhe Panzeri në vitin 2020, por pasi u bë nënkryetare e Parlamentit në janar 2022, ajo filloi të planifikonte më shumë udhëtime në Gji. Në fund të tetorit 2022, ajo ishte përsëri në Doha ku vlerësoi reformat e punës të Katarit, pas një shtytjeje të suksesshme për të marrë pëlqimin e Presidentit të Parlamentit Metsola për udhëtimin.

Sipas katër emaileve mes Kailit dhe Metsolës të marra nga POLITICO përmes kërkesave për lirinë e informacionit, Kaili kaloi muaj duke e shtyrë Metsolën që ta linte të shkonte në Katar dhe Kuvajt. Metsola nënshkroi udhëtimin vetëm një javë përpara se të ndodhte, por Hannah Neumann, një eurodeputete e Gjelbër që kryeson delegacionin e Parlamentit në Gadishullin Arabik (DARP), ku Kaili ishte një anëtar zëvendësues, nuk u informua. Neumann tha se Katari kishte anuluar një udhëtim të organizuar për delegacionin e saj dhe se ajo ishte e befasuar kur pa Kailin duke shkuar.

Në emailin e parë, të dërguar në korrik të vitit të kaluar, Kaili i shkruante Metsola: “Jam i bindur se PE [Parlamenti Evropian] ka një rol më të fortë për të luajtur në Gjirin Persik”. Në atë email, Kaili bëri thirrje për krijimin e një asambleje parlamentare midis vendeve të Gjirit dhe Parlamentit Evropian, dhe një samit të BE-së me Këshillin Koordinues të Gjirit, një grup rajonal i përbërë nga Bahreini, Kuvajti, Omani, Katari, Arabia Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe.

Në Doha, Kaili u takua me të gjithë, nga Emiri i Katarit deri te ministri i jashtëm dhe kreu i Këshillit Shura, organi legjislativ i shtetit të Gjirit. Sipas shtypit grek, Kaili u takua gjithashtu me një burrë të quajtur Sakis Batsilas, një grek i cili ishte zëvendës CEO i Kupës së Botës FIFA 2022 të Katarit dhe një këshilltar strategjik për ofertën origjinale në 2010. Ajo shkroi në Twitter se ajo foli për “perspektivat”. u hap nga një votim i ardhshëm për heqjen e vizave për Katarin.

Ishte larg nga përpjekjet e vetme të Kailit në emër të Katarit.

Në prag të organizimit të Kupës së Botës nga Emiratet, pati një stuhi aktivitetesh rreth një rezolute në lidhje me të dhënat e tij mbi të drejtat e punës pas një hetimi nga Guardian i cili pretendonte se 6,500 punëtorë migrantë kishin vdekur ndërsa punonin në kantieret e ndërtimit të Kupës së Botës. Me fillimin e turneut në fund të nëntorit, aksionet ishin të larta për Dohën – publiciteti negativ mund të njollosë imazhin modernizues që kishte për qëllim të promovonte ekstravaganca e saj në Kupën e Botës.

Kaili dhe ligjvënës të tjerë nga grupi socialist dhe demokrat i qendrës së majtë kishin mbajtur një qëndrim të favorshëm për të dhënat e punës së Katarit, duke argumentuar se vendi i Gjirit kishte adresuar shqetësimet duke miratuar reforma. Por jo të gjithë në Parlamentin Evropian menduan se Katari meritonte lëvdata. Lara Wolters, një ligjvënës holandeze që i përket të njëjtit grup me Kaili, ishte një nga kritikët më të hapur të Katarit.

Përpara një seance dëgjimore të 14 nëntorit me Ministrin e Punës të Katarit, Ali bin Samikh Al Marri – të cilin prokurorët belgë do ta përmendnin më vonë si një figurë kyçe në skemën e parave për ndikim – zyra e Kailit iu drejtua vazhdimisht Wolters-it për një takim. Kur zyra e Wolters dështoi të ndiqte kërkesat, Kaili iu afrua asaj në korridoret e Parlamentit për të diskutuar çështjen e saj, sipas një zyrtari të Parlamentit me njohuri të drejtpërdrejta, i cili nuk pranoi të përmendej.

Kur Wolters u ngrit për të folur gjatë seancës, dy të dyshuar të tjerë në këtë çështje, ligjvënësi socialist Marc Tarabella dhe partneri i Kailit, Giorgi, ishin në dhomë. Pasi Wolters foli, Tarabella mori mikrofonin për të ofruar një kundërpikë, duke lavdëruar rekordin e punës së Katarit. “U ndjeva jashtëzakonisht në siklet,” tha Wolters për POLITICO. “Unë mendoj se e kuptova shkallën e shtyrjes”.

Një avokat i Tarabellës tha se ndërhyrja e tij atë ditë ishte “plotësisht e matur. Gjithçka që ai thotë është të mos i shikosh gjërat 10 vjet më parë.” Një avokat i Giorgit nuk iu përgjigj menjëherë një kërkese për koment.

Një javë më vonë, më 21 nëntor, Parlamenti duhej të votonte për rezolutën. Ishte në atë kohë që Kaili mbajti një fjalim në të cilin tha: “Unë vetëm thashë se Katari është një pararendës në të drejtat e punës, duke hequr kafalën [një sistem sponsorizimi të punëtorëve të prirur për abuzim] dhe duke ulur pagën minimale.”

Fjalimi i saj i mbaruar, Kaili bëri një beeline për Wolters, i cili ishte ulur në audiencë. “Eva vjen tek unë dhe në thelb përpiqet të më ndalojë të flas,” tha Wolters për podcastin EU Scream në shkurt. “Ajo vazhdoi të insistonte në gjërat që tha në fjalimin e saj. Ajo tha, shumë personalisht, pse po e bën këtë?” E padekuruar, Wolters u ngrit për të mbajtur fjalimin e saj, duke hedhur poshtë rekordin e punës së Katarit.

Akti i fundit publik i Kailit në favor të Katarit përpara arrestimit të saj erdhi disa ditë më vonë. Shteti i Gjirit kishte lobuar në BE për t’u dhënë qytetarëve të tij udhëtim pa viza në bllok dhe komiteti i lirive civile të Parlamentit do të votonte mbi një raport në lidhje me propozimin.

Pavarësisht se nuk ishte anëtare apo edhe zëvendësuese e komisionit, Kaili u paraqit dhe votoi pro raportit. Ndërsa kjo nuk është në kundërshtim me rregullat e Parlamentit, ligjvënësit pritet të informojnë kolegët dhe stafin për qëllimin e tyre për të votuar. Kaili nuk e kishte bërë këtë. Sipas Gabriele Bischoff, një anëtare gjermane e grupit socialist dhe demokrat, votimi i improvizuar ishte i mjaftueshëm për të vënë këmbanat e alarmit midis anëtarëve të tjerë të Parlamentit. Vota e Kailit në komitet ishte “krejtësisht kundër rregullave tona”, tha Bischoff.

“Tashmë kishte një ankesë me shkrim për këtë dhe bisedime [mes ligjvënësve të S&D], për të thënë, për të sqaruar se çfarë kishte ndodhur atje, se kjo është gjithashtu në kundërshtim me rregullat tona të brendshme dhe për të eksploruar se çfarë kishte ndodhur atje,” shtoi ajo.

Kreu i grupit të socialistëve dhe demokratëve në Parlament, Iratxe García, thirri Kailin në një takim në Strasburg për të shpjeguar veten, sipas dikujt në Parlamentin Evropian të përfshirë nga afër në proces. Por para se takimi të ndodhte, Kaili u arrestua.

E pyetur për lobimin e Kailit, avokati i saj tha se sugjerimi që ajo kishte një axhendë personale për Katarin ishte një “mit i madh, i cili do të zhgënjehet plotësisht”.

“Znj. Kaili nuk kishte pushtet ekzekutiv, siç është rasti me të gjithë eurodeputetët”, tha ai, duke argumentuar se vendimet e mëdha janë marrë nga Këshilli Evropian dhe Komisioni Evropian.

Numërimi i parave

Ndërsa skandali i Katargate vazhdon të zgjerohet, duke u përfshirë në emra të tjerë, pyetjet ende të shumta rreth shtrirjes së rolit të Kailit. Ligjvënësi grek përballet me akuzat për korrupsion, pastrim parash dhe pjesëmarrje në një organizatë kriminale.

Sipas urdhrit të arrestit të siguruar nga POLITICO, Kaili ka blerë një apartament të dytë në Bruksel në një datë të pazbuluar, të cilin partneri i saj, Giorgi, e ka ndihmuar “jozyrtarisht” për ta shlyer.

Përveç kësaj, Kaili dhe Giorgi marsin e kaluar blenë një truall prej 1 hektarësh në ishullin grek të Paros për 300,000 euro. Menjëherë pas arrestimit të tyre, autoriteti kundër pastrimit të parave të Greqisë ngriu të gjitha asetet që i përkisnin asaj dhe familjes së saj, duke përfshirë komplotin, si dhe llogaritë bankare të përdorura për blerjen e tij. E pyetur për blerjen e tokës, avokati i Kailit, Dimitrakopoulos, tha se blerja e pronës ishte e ligjshme dhe paratë e përdorura për blerjen e saj vinin nga të ardhurat e saj të rregullta.

Vendosmëria e Kailit për të grumbulluar pasuri dhe kontakte të nivelit të lartë buron nga një ndjenjë pasigurie, sipas një ish-anëtari të stafit të saj në Parlament. “Duket sikur ajo u rrit me shumë privime, kështu që ishte shumë e kujdesshme për shpenzimet,” tha punonjësja. “Ajo donte të kishte shtëpi dhe gjëra që do ta ndihmonin të mbijetonte nëse diçka shkon keq.”

Gjatë bastisjeve në fillim të dhjetorit, policia gjeti 150,000 euro para në dorë nga banesa e Kailit dhe një çantë plot me para që mbante babai i saj.

Sipas fletarrestit të saj, pak pasi u arrestua partneri i saj Giorgi, Kaili ka kontaktuar me Panzerin dhe dy deputetë të Parlamentit Europian. Gazeta belge Le Soir raportoi javën e kaluar se Kaili ishte përpjekur të kontaktonte me babanë e saj nga burgu, duke e udhëzuar atë të asgjësonte telefonat dhe kartat e memories USB. POLITICO nuk ka qenë në gjendje të verifikojë raportin.

Avokati i Kailit Dimitrakopoulos u tërhoq kundër pretendimit. “Është e pasaktë që Kaili përdori telefonin e burgut për t’i dhënë urdhër njërit prej bashkëpunëtorëve të saj për të zhdukur celularët dhe një USB-shqip,” shkroi ai në një email. “Këtë javë zonja Kaili, e shoqëruar nga një koleg belg, shkoi në komisariatin e Brukselit dhe dëgjoi provat audio të policisë, ku askund nuk figuron fjala USB, apo ndonjë gjë tjetër.

Familje politike

Ndërsa Kaili qëndron në burg, ndikimi i arrestimit të saj vazhdon të jehojë në të gjithë Parlamentin Evropian, grupin e saj Socialistë dhe Demokratë dhe partinë PASOK të Greqisë.

Disa anëtarë të S&D thanë se skandali, i cili implikon kryesisht anëtarët aktualë dhe ish-anëtar të grupit, kishte shkaktuar një ndarje në radhët.

Nga njëra anë është një kontigjent që shtyn për vetëkontroll publik, duke përfshirë një hetim të brendshëm që do të publikonte gjetjet e tij. Nga ana tjetër janë ligjvënësit që argumentojnë se zbulime të tilla do të sillnin dëme të mëtejshme për lëvizjen politike, e cila tashmë është nën sulm nga konservatorët e Partisë Popullore Evropiane (EPP), grupi më i madh në Parlamentin Evropian.

Një fokus i debatit intensiv është vetë Kaili dhe nëse ajo po planifikonte të largohej nga partia PASOK, ajo iu bashkua në moshën 14-vjeçare në kohën e arrestimit. Sipas Nikos Androulakis, lideri aktual i partisë dhe i vetmi anëtar tjetër në Parlamentin Evropian, Kaili nuk ishte një palë këmbëngulëse e partisë, por një “kalë troja” për partinë qeverisëse të qendrës së djathtë në Greqi, Demokracia e Re.

Androulakis, e cila e përjashtoi Kailin nga PASOK pas arrestimit të saj, tregon komentet që ajo bëri duke minimizuar ndikimin e një skandali spiunazhi që ka tronditur qeverinë greke si provë se besnikëria e saj e vërtetë qëndronte diku tjetër. Kaili nuk kishte marrë pjesë në asnjë ceremoni partie që nga korriku i kaluar, tha ai për POLITICO në dhjetor.

“Kaili nuk ka qenë kurrë vërtet afër nesh,” tha për POLITICO Evriviadis Eleftheriadis, sekretari i PASOK-ut në Selanik. “Shumë prej nesh mendonin se ajo duhej të ishte përjashtuar edhe para skandalit, por tani është tepër vonë për ta thënë këtë gjithsesi.”

Dyshimet e kolegëve të saj i shtohet edhe fakti se Kaili u shkëput me grupin gjatë një votimi për të zgjedhur sekretarin e përgjithshëm të Parlamentit Evropian, Alessandro Chiocchetti, i cili më parë shërbeu si shefi i kabinetit të Presidentit të Parlamentit të qendrës së djathtë, Metsola. Ndërsa grupi socialist dhe demokrat abstenoi gjatë votimit, Kaili mbështeti Chiocchetti. “Kjo ishte krejtësisht e egër se si ajo veproi”, tha Katarina Barley, një eurodeputete gjermane socialdemokrate dhe një nënkryetare e Parlamentit.

I pyetur në lidhje me pretendimet që deputetja greke po konsideronte një hap drejt Demokracisë së Re në kohën e arrestimit të saj, Thanasis Bakolas, Sekretari i Përgjithshëm i PPE, i hodhi poshtë ato si “të pakuptimta”. “Kaili ishte themeli i PASOK-ut,” tha ai. Ai shtoi se një veprim i tillë nuk do të kishte kuptim për sa i përket “kohës politike”. Mandati i dytë i Kailit në Parlamentin Evropian përfundon në prill 2024.

Vetë Kaili nuk ka komentuar ende. Në fund të muajit të kaluar, një gjykatëse belg e refuzoi kërkesën e saj për t’u liruar nga burgu me një byzylyk kyçin e këmbës, duke argumentuar se ajo mund të kërkonte të largohej nga Belgjika ose të përpiqej të manipulonte provat. Pavarësisht deklaratave të shpeshta publike nga avokatët e saj, si në Greqi ashtu edhe në Belgjikë, deputetja greke nuk ka dhënë asnjë intervistë që nga arrestimi i saj më 9 dhjetor. Avokatët e saj kanë refuzuar kërkesat e POLITICO-s për të folur me të.

Sido që të jetë rezultati i çështjes së saj, nuk është përfundim se karriera politike e Kailit ka përfunduar. Bakolas, Sekretarja e Përgjithshme e PPE tha se Kaili, paraarrestimi, do të ishte gjykuar pas përfundimit të mandatit të saj nga interesat e korporatave për postet anëtare të bordit, falë “punës së saj të palodhur, inteligjencës dhe sigurisht faktit që ajo ishte shumë e pëlqyer në të gjithë Bordi”.

Kaili mbetet deputete e Parlamentit Europian deri në një njoftim të dytë dhe Greqia dihet se fal politikanët e njollosur nga skandalet e korrupsionit. Në qytetin e saj të lindjes në Selanik, sipas sekretarit të PASOK, Eleftheriadis, Kaili do të kishte një shans të mirë për t’u zgjedhur kryetare bashkie, nëse do të zgjidhte të kandidonte në zgjedhjet e ardhshme. “Do të ishte e lehtë për të që të zgjidhej kryetare bashkie. Njerëzit duket se e duan atë personalitet elegant ndonjëherë, por unë besoj se kjo do të ishte shumë lokale për të; nëse do të kthehej në politikën greke, do të shkonte për diçka më të madhe”, tha ai.

Përgatiti: Gazeta Shqiptare