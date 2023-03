‘Sot të gjithë kemi një mision, luftoni për vendin tuaj’/ Berisha premton nga protesta: Monizmi i Ramës do përmbyset, Shqipëria do bëhet një vend i bekuar

Ish kryeministri Sali Berisha nga protesta para Kryeministrisë tha se revolucioni do vazhdojë dhe se Edi Rama do largohet nga pushteti.









Berisha tha se pas përmbysjes së monizmit, Shqipëria do të kthehet në vend të bekuar dhe se vendi do çlirohet.

“Këta burra e gra njëlloj si studentët e viteve 90 janë misionarë të vërtetë. Edhe sot ka plot që nuk besojnë në misionin tonë, por marshi i studentëve përmbysi diktaturën dhe çliroi vendin. Do përmbysim monizmin e bazuar në vjedhje e plaçkitje, Shqipëria do bëhet vend i bekuar. Sot secili prej jush, çdonjëri është në mision të madh për veten, fëmijët dhe vendin e kombin. Mision i cili do t’i japë shqiptarëve vendin e shekullit 21. Vështirësitë janë të mëdha por do përmbushet nga studentët të cilët studiojnë e punojnë, këtë mision e përmbushin ata socialistë të penduar e demokratë. Qëllimi i revolucionit është përmbysja e regjimit që vjedh shqiptarët, kurrë asnjë nuk ka vjedhur vendin ashtu si Rama në një kohë kur të rinjtë ikin për kafshatën e gojës. Kryeministri shpirtkazmë vendos vazon 4 milion euro, sa për ilaçet e 1 muaji të të gjithë pensionistëve. Në një kohë kur dhe festat shqiptarët mezi i gëzojnë në këtë vend. Rama me dhomëgjumi darkon 10 mijë euro, këto janë vjedhje xhepi sepse vjedhje të tjera janë qindra herë më të mëdha”, tha ai.