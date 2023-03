Turpërimi poshtërues i regjimit karikaturë stalinist të Carit të ri, Putinit

SPARTAK TOPOLLAJ









Plot një vit më parë, Ushtria Ruse, me urdhër të Carit të ri Vladimir Vladimiroviç Putin, ndërmori sulmin agresiv dhe barbar mbi popullin dhe shtetin ukrainas.

(Në të vërtetë, këtë luftë, ai e kishte nisur qysh nëntë vite më parë, shkurt-mars 2014, kur me një agresion të pabesë, tipik sovjetik, sulmoi, pushtoi dhe aneksoi Gadishullin e Krimesë, e me të njëjtin skenar, ideuar dhe realizuar personalisht prej tij, si ish Kreu i KGB-së, tashmë sa herë do Kryeministër, e sa herë do President i Federatës Ruse, ku në çdo rast përdor kukullën Dmitri Anatolijeviç Mjedvjedjev, këtë burrac të lëngshëm, që merr formën e enëve ku e hedh Putini, madje e përdor si gomë rezervë).

Duke nxitur popullsinë me origjinë ruse, që historikisht ka bashkëjetuar me ukrainasit, ai njohu si të “pavarura” të vetëshpallura, edhe rajonet e Donjeckut dhe Luhanskut.

Pas një dështimi total në front nga ushtria e lodhur e tij, edhe pas shantazhit dhe kërcënimit, se mund të përdorë edhe armët bërthamore, paradoksalisht, ai kërkoi ndihmën e Grupit WAGNER, kompani private ushtarake, themeluar më 1 maj 2014 me pronar oligarkun e fuqishëm Prigozhin, ardhur nga bota e nëndheshme e krimit ordiner, e më pas edhe atij politik.

I akuzuar dhe sanksionuar nga SHBAja, për ndërhyrje në zgjedhjet e 2016 për President, me dyshime të forta edhe për ndërhyrje në zgjedhjet e 2018 për gjysmën e mandatit të Kongresit.

Sipas hetimeve të Bellingcat, “The Insider” dhe “Der Spiegel”, operacionet e Grupit WAGNER të Prigozhinit, janë të lidhura ngushtë me Ministrinë e Mbrojtjes së Rusisë, e personalisht me ministrin Sergej Kuzhugetoviç Shojgú dhe shefin e Shtatmadhorisë Valerij Vasiljeviç Gerasimov, nëpërmjet GRU, Shërbimi Sekret i Ushtrisë Ruse.

Nga pikëpamja ushtarake, Këshilli i BEsë, njeh si themelues të këtij grupi, nënkolonel Dimitri Valerjeviç Utkin, lindur në Asbest të Svjerdllovskut, ish-komandant i Brigadës 700 të GRU-së, shkëputur prej saj, për të krijuar privatisht “Moran Security Group”, që veproi së pari nga Hong Kongu në Siri, e që pak më vonë, do të krijojë organizatën “Slavonic Corps”, në mbrojtje të rezervave e shtresave të naftës dhe vetë naftësjellësve kudo. Kjo ishte edhe baza e krijimit të grupit, në Lughansk, që do të marrë emrin “Wagner”, së pari me 250 anëtarë, të “zbukuruar” me tatuazhe naziste. Lidhur me emrin, nuk ka një përcaktim të saktë, por mendohet se ishte pseudonimi luftarak i Utkinit, mbajtur në nder të Richard Wagnerit, kompozitorit të madh, e të parapëlqyer të Hitlerit.

Drejtues të tjerë të saj, në të vërtetë, sipas të përditshmes turke Yeni Shafak, ishin koloneli Konstantin Pikalov, kolonel Anton “Lotos” Elizarov , Andrej Bogatov, Aleksandër Kuznjecov dhe Andrej Troshin. Këta dhe Utkin, madje u panë në krah të Putinit në festimet e Ditës së Heronjve të Atmëmëdheut, Rusisë, më 2016 , pranuar kjo dhe një prej lakejve më besnikë të tij dhe dhënës i Kremlinit, Dmitri Peskov.

Grupi “Wagner” është aktiv në mbi 20 vende afrikane, aziatike e deri latinoamerikane dhe jo rrallë, ka pasur rol deri në grushte shteti.

Brenda grupit, ka edhe njësi speciale avangarde, rikonjicioni, sabotazhi e spiunazhi, si “Rusiç”, “Rusët e Zinj” (kryesisht mercenarë afrikanë)etj.

Brenda Grupit “Wagner”, ka edhe shumë mercenarë nga 14 vende të Botës, ku s’mund të mungojnë ata nga Serbia, që përbëjnë një njësi të madhe luftarake, qysh nga 2016, nën komandën e Davor Saviçiçit, një vrasës serbo-boshnjak, dikur pjesë e paramilitarëve super kriminelë të “Tigrave të Arkanit”, që kryen krime të tmerrshme dhe masakra në Bosnjë dhe Kosovë.

Nga Krimea në Donbass, nga Siria në Libi, nga Çeçenia në Sudan, nga Republika Centrafrikane në Madagaskar, nga Mali në Mozambik, nga Venezuela e Maduros, në Kubën postkastriste, nga Burkina Fasso në Biellorusi, nga Nagorni Karabak në Kongo etj., njësitë e Wagnerit kanë kryer krime të tmerrshme, ku spikatin tashmë ato në Ukrainë, nga të cilët, shquan rrëzimi i avionit të Malaysia Airlines, me 272 viktima në 17 korrik 2014?!

Ata deri tani, kanë dështuar tre herë të vrasin me atentat Presidentin Zelenskij.

Me një buxhet në rritje, mbi 185 milionë $ aktualisht dhe të armatosur rëndë, ata janë protagonistë në luftime, masakra, vrasje, atentate, sabotazhe etj.

Masakrat në Bucha dhe Bakhmut kanë vulën e tyre, por edhe humbjet e pësuara nga ata, janë shumë të mëdha. Vetëm më 2022 u vranë mbi 5.000 mercenarë Wagnerianë.

Mes tyre ka edhe shumë dezertorë, që po u kapën, ekzekutohen në vend. Të shumtë janë ata që arratisen, siç ishte rasti i një prej komandantëve, kolonelit Andrej Mjedvjedjev, arratisur në Norvegji, që s’duhet ngatërruar me kolonelin tjetër Jurij Mjedvjedjev, shtypur çuditshëm me makinë luftarake nga një prej ushtarëve të tij.

Lidhjet me Putinin, i tregon edhe fakti, që spitali kryesor ku mjekohen të plagosurit e Wagnerit i përket Vladislav Baranovit, mik i ngushtë i vajzës së madhe të Putinit, Marija Putina Voroncova.

Në delirin shoven të madhështisë ruse, duke gjykuar thjeshtë sa një operativ KGBje, Putini, me vetësigurinë në një fitore spektakolare, të ushtrisë së tij, nisi agresionin barbar ndaj popullit ukrainas, të cilin do ta mundte mes 24-72 orëve.

Por, gaboi rëndë, mbasi nuk llogariti mirë, se ç’mund të bëjë një popull, që mbron atdheun e vet dhe lirinë e tij, dhe unitetin e NATO-s.

“Strategët” e “Ushtrisë së Kuqe”, dikur plot mareshalë me gjoksin mbushur me dekorata në vend të jelekëve antiplumb, e sot të degraduar në gjeneralë Armate prej vetë Putinit, kishin kalkuluar gabim , jo vetëm strategjinë, por edhe taktikat e luftës. Ata nënvlerësuan edhe Presidentin e ri 45 vjeçar ukrainas, një ish aktor komedish, Volodimir Oleksandroviç Zelenskij.

Kësaj here, përkrah Ukrainës, u rreshtua si një trup i vetëm, i tërë Perëndimi Demokratik me SHBA në krye dhe krahu i armatosur i tij, NATO-ja.

Përparimi i ushtrisë ruse u ndal, madje mori edhe një goditje të madhe, kur autokolona 60 kilometërshe e saj, u bombardua dhe u shkatërrua pothuaj e tëra, qysh në ditët e para ju.

Rusët bombarduan egërsisht edhe Kievin e Harkivin, madje deri Centralin më të madh atomik të Evropës, Zaporizhijan.

Gjenocid, masakra dhe krime të tmerrshme lufte, përfshi deportimin me dhunë të popullsisë ukrainase, apo përdhunime masive, rusët bënë e po bëjnë ende kudo, sidomos në Bucha, Kherson, Bakhmut etj.

Numri i fëmijëve të vrarë i ka kaluar 500, ndërsa numri i përgjithshëm i të vrarëve, sipas burimeve të besueshme i ka kaluar nga 100.000 për secilën palë.

Të turpëruar dhe të poshtëruar botërisht, Rusia, ushtria e saj me gjeneralët, që shkarkohen me radhë pas disfatave në frontin e luftës, edhe vetë Putini me Shojgunë dhe Gerasimovin, kanë një vit që kanë ngecur në vend , në llucën, baltën dhe borën e fushave të pa ana të Ukrainës.

Zelenskij ka vizituar Washingtonin, Brukselin dhe kryeqytetet kryesore të Europës, ashtu si edhe Kievin e kanë vizituar Presidenti Biden, Krerët e BE-së dhe ata të fuqive të mëdha evropiane.

Lufta e popullit ukrainas është heroike, madje ajo sfidoi të gjithë skeptikët, me qëndresën unikale të saj. Natyrshëm, NATO dhe SHBA e BE, ndihmuan me miliarda € e $ Ukrainën, (deri tani mbi 100 miliardë $ ) me ushqime dhe logjistikë, dhe gati me të gjitha armët e sofistikuara raketore, “Javelin”, “Himars”, “Patriot”, etj., tanke “Leopard 2”, “Abrams”, “Panther”, mjete të blinduara transporti, sisteme ultramoderne artilerie, helikopterë dhe bëhet gati ta furnizojë edhe me avionët legjendarë F16! Shumë nga anijet flamurmbajtëse të Flotës Luftarake ruse, krenari e saj, sot janë të shkatërruara dhe në fund të deteve.

Divizionet çeçene me mercenarë të Kadirovit, (paradoksalisht në krah të Rusinë e Putinit, që e ka masakruar Çeçeninë), nuk e shpëtojnë dot nga turpi dhe poshtërimi superfuqinë ushtarake, Rusinë dhe ushtrinë e saj, që mbahej si më e forta në Botë.

Nga ana tjetër, prestigji, emri dhe forca e ushtrisë ruse , u përdhosën keqas, kur Rusia dhe Putini, iu falën për ndihmë Grupit Ushtarak Privat, WAGNER, pronar i vërtetë i të cilit është, Jevgenij Viktoroviç Prigozhin.

Aktualisht, numri i ushtarëve të këtij Grupi ka mbërritur në 50.000, prej të cilëve 40.000 burgaxhinj, kriminelë ordinerë, vrasës, hajdutë, narkomanë, përdhunues, sarhoshë, të degjeneruar, e të degraduar , perversë e maniakë seksualë, të lëshuar pas zbrazjes së burgjeve , si edhe 10.000 mercenarë.

Po kush është në të vërtetë pronari i Grupit “Wagner”, Jevgenij Prigozhin?!

I lindur më 1 qershor 1961 në Leningrad (Shën Petëburg sot), ashtu si edhe Putini, Prigozhin u mbiquajt edhe “kuzhinieri i Putinit”, nga Agjencia e madhe amerikane “Associated Press”, jo thjesht vetëm si pronar restorantesh luksoze dhe një rrjeti të gjerë kateringu, ku Putini drekon e darkon, apo porosit darka e dreka për personalitete të huaja , delegacione të shumta , mbledhje, konferenca, veprimtari të ndryshme, apo edhe për stafin dhe anturazhin e tij jo të paktë, si edhe furnizohen mensa, konvikte, spitale, shkolla, reparte ushtarake etj., (shpesh me ushqime të skaduara). Ai zotëron edhe një Agjenci të madhe interneti.

Babai, Viktor, me origjinë hebre, ndërsa nëna ruse, Violetta.

Bashkëshortja e tij është farmacistja Ljubova Valentinovna Prigozhina, dhe me atë, kanë vajzën Polina dhe djalin Pavel.

Vetë Prigozhin , ka mbaruar një teknikum fizkulture (shkollë rezervash olimpike) dhe u dënua dy herë me burg më 1979 dhe 1981 si vjedhës, rrëmbyes dhe tutor prostitutash, ndaj edhe shpejt hyri në rrethin e të fortëve të qytetit, sidomos në anarkinë dhe kaosin që përfshiu rënien e regjimit socialist sovjetik dhe me ligjin e më të fortit filloi pasurimin drastik të tij.

Sot, ai zotëron pasuri marramendëse miliarda eurosh, dhe hyn pa mëdyshje tek oligarkët e mëdhenj rusë pranë Carit Putin!

E sfilitur dhe e rraskapitur pas humbjeve të rënda në frontin e luftës në Ukrainë , ushtria ruse po riorganizohet në dëshpërim, për një kundërofensivë.

Bjellorusia e diktatorit Lukashenko, ku opozita si edhe në Rusi burgoset, është nën shantazh të përhershëm, nga i cili nuk shpëton edhe Moldavia.

Putini dhe Rusia “mëmë” e tij, për të spostuar vëmendjen nga agresioni në Ukrainë, po nxit Serbinë , në rolin e përhershëm të “bashkëshortes” së Rusisë dhe “dashnores” së Perëndimit, të ndezë edhe njëherë një konflikt të armatosur, si në vitet ‘90 në Ballkan, sidomos në Kosovë.

Por tani Kosova ka plot 15 vite e Pavarur, fitore historike kjo, me luftën heroike të shqiptarëve , paguar me gjakun e 13. 000 të vrarëve (3.000 dëshmorë) dhe me ndihmën përcaktuese të SHBA dhe NATO-s, që bombarduan Armatën e Milosheviçit dhe Vuçiçit, deri edhe vetë Kryeqytetin serb, Beograd.

Në mënyrën më të habitshme dhe paradoksale, Kryeministri Rama konsideron prej vitesh, Vuçiçin, këtë Gëbels të Kryekasapit Milosheviç, President i Serbisë, si mik të mirë serb.

Si duhet kuptuar ky qëndrim, ndaj mikut të madh të Putinit, Aleksandar Vuçiçit, nga Kryeministri Rama?!

Ka vetëm një shpjegim, duhet ta ketë thirrur kushtrimi i të parëve.

Ne shqiptarëve, nuk ka pse të na kthejë internacionalisti Rama, në kohën e “Bratstvo i Jedinstvo”, pra “Vëllazërim – Bashkimit” titist serb, se “miqësinë” e tyre, e kemi stërprovuar në shekuj.