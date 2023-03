Vendimi i Gjykatës pro Alibeajt, flet Bylykbashi: Vendim me ndikim të Edi Ramës, kërkon përjashtimin e opozitës nga zgjedhjet

Pas vendimit të Gjykatës për vulën e PD, për rikthim të çështjes Shkallën e Parë, ka reaguar përfaqësuesi i grupimit të Sali Berishës, Oerd Bylykbashi.









Ai tha se ky vendim është marrë nën presionin e Edi Ramës, i cili sipas tij kërkon që të përjashtojë opozitën nga zgjedhjet.

“Nuk ka asnjë ekuivok. Vendim i marrë në presion të Ramës, presion që ishte dhe sot në sallë. Është vendim për përjashtim të opozitës nga zgjedhjet, është vendim që haptazi ka thyer çdo rregull që deri sot ka vendosur jurisprudenca duke pranuar ankimin e një pale që nuk përbën as minorancë në PD”, tha ai.

Si do regjistrohet në zgjedhje zoti Berisha?

Unë bëra komentin për këtë vendim. Çdo hap tjetër, do merret nga instancat kolegjiale të PD-së, jo nga ato që ka vendosur kryeministri Rama. Do të marrin vendime organet e PD-së dhe sigurisht populli opozitar ishte sot në shesh. Ajo që kemi anonçuar, në lidhje me përpjekjen tonë për të çuar demokracinë përpara, nga tani e tutje.