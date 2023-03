VIDEO/ Karton i kuq pas vetëm 5 sekondash! Ngjarje e pabesueshme në ndeshjen mes dy kombëtareve

Sulmuesi 19-vjeçar jordanez Baker Kamal Kalbuneh, ka hyrë në histori këtë javë për një karton të kuq shumë të rrallë, pasi është ndëshkuar me një të tillë pas vetëm 5 sekondash lojë.

Kalbuneh ishte titullar me Jordaninë U20 ndaj Taxhikistanit në Kupën e Azisë U20 këtë të enjte. Por fillimi i ndeshjes për të nuk mund të ishte më i keq. Që në vërshëllimën e parë, ai u nis për të goditur topin në një duel por në vend të tij gjeti kokën e një kundërshtari.

Goditja ishte e tmerrshme dhe nuk ishte çudi që gjyqtari i tregoi menjëherë kartonin e kuq futbollistit i cili protestoi, por më pas u detyrua të linte fushën e lojës. Për fatin e tij të mirë, Jordania ia doli të fitonte edhe me 9 lojtarë me shifrat 2-0.

HIGHLIGHTS | Tajikistan 0️⃣-2️⃣ Jordan

Jordan put on a fine display despite being down to 10 men early on to get the win in Group C!

Match Report https://t.co/hm8XTZ6FMp#AFCU20 | #TJKvJOR pic.twitter.com/Z6Lhv0UdgM

— #AFCU20 (@afcasiancup) March 3, 2023