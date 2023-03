Butrint Imeri provokon Luizin? Ish i dashuri i Kiarës nxjerr foton që nuk pritej, gjesti tërheq vëmendjen e fansave

Teksa vëmendja e të gjithëve është për Luizin dhe Kiarën dhe lidhjen që ata kanë brenda shtëpisë së Big Brother, një gjest i bërë nga Butrint Imeri, merret si një provokim.









Artisti i famshëm, i cili ka qenë ish-i dashuri i Kiarës, ka provokuar ndjekësit me postimin e tij të fundit. Butrinti ka publikuar një foto ku dhe ka vendosur një luan. Le të kujtojmë që luani është shndërruar në sinonimin e Luizit brenda lojës. Natyrisht që të shumtë kanë qenë ata që e kanë marrë si provokim ndaj tij këtë fakt, duke e thënë theksin tek xhelozia që artisti ka për këtë dyshe.

Nga ana tjetër, të shumtë janë edhe mbështetësin e Butrintit, që kanë zgjedhur mos ta marrin si një provokim. Mbetet për t’u parë sesi do të vijojë këngëtari të reagojë me përmendjen e emrit të tij nga fansat jashtë lojës. Ndërkohë që edhe brenda Big Brother, herë pas here ai është përmendur, kryesisht për marrëdhënien që ka pasur me Kiarën./panoramaplus