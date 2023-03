‘Do dalim me fitore në zgjedhje’/ Meta nga Shkodra: PL do të jetë frymëzim për të rinjtë pas 14 majit

Kreu i PL, Ilir Meta ka shprehur bindjen se Shkodra do të dalë me fitore nga zgjedhjet e 14 majit. Gjatë një takimi me të rinjtë, Meta tha se rilindja pothuajse e ka asgjësuar Shkodrën, ndaj është e rëndësishme që t’i jepet një mesazh ndryshimi.









Sakaq shtoi se Partia e Lirisë do të jetë ‘frymëzim për të rinjtë e të rejat, do jeni përfaqësues model në këshillin bashkiak të Shkodrës pas zgjedhje të 14 majit’.

Meta: Rikthimi në politikën aktive është për ti dhënë fund dramës që përballet vendi ynë, largimi i të rinjve. Ata duhet të kuptojnë se të bashkuar mund ti imponohen politikës, që të marrë vendime në të mirën e tyre. Sot bëhet gjithçka për tu vrarë besimin të rinjve tek fuqia që kanë për të bërë ndryshimin, për ti bërë që të gjejnë rrugë të tjera që i largojnë nga vendi e familja pa dëshirën e tyre. Bashkia e Shkodrës është prioritet për ne, jemi të bindur se do arrijë rezultat spektakolar. Rilinda pothuajse e ka asgjësuar Shkodrën. Është e rëndësishme të nxitojmë, që të japim mesazhin e ndryshimit të domosdoshëm dhe që të rinjtë e të rejat të mos ikin, por të kenë besim se mundësitë e tyre janë të pakufizuara dhe që mund t’i realizojnë në Shkodër pranë familjes së tyre. PL në Shkodër do jetë frymëzim për të rinjtë e të rejat, do jeni përfaqësues model në këshillin bashkiak të Shkodrës pas zgjedhje të 14 majit.

Rinia e PL jo vetëm është e motivuar për të ardhmen e saj, por do jetë shembull në nivel kombëtar.