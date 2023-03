EMRAT/ Ja kush janë banorët e rinj që pritet të hyjnë sonte në ‘Big Brother VIP’

Mbrëmjen e sotme pritet që në shtëpinë e Big Brother të futen banorë të rinj. Pas përjashtimit të Ermionës dhe Evës, të tjerë emra priten të bëhen konkurrentë në lojë. Një ndër emrat e përfolur është ish-konkurrenten e “Përputhen”, Antoneta Koçin.









Antoneta u bë e njohur nga “Përputhen” e më pas ka marrë pjesë si e ftuar në disa programe televizive. Një tjetër emër është edhe ai i Shqipes, gjithashtu ish-konkurrente e “Përputhen”. Ndërkohë edhe aktori Elvis Pupa, prej kohësh është përfolur për t’u bërë pjesë e lojës.

Javën e shkuar, vetë aktori u duk sikur e pranoi lajmin, duke bërë me dije se do të bëhej pjesë e lojës për të sjellë pak humor dhe jo për ta fituar. Megjithatë, do të na duhet të presim spektaklin e sotëm për të zbuluar sesi banorët e rinj do të ndryshojnë dinamikën e lojës, kur tashmë ka mbetur pak më shumë se një muaj, shkruan panoramaplus.