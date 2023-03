‘Do humbasin interesin për partnerin’/ Këto 4 shenja të horoskopit rrezikojnë divorcin në muajin mars

Marrëdhëniet bëhen më serioze këtë muaj pasi Saturni, largohet nga Ujori rebel dhe hyn në ujërat romantike të Peshqve. Saturni sjell mësime, angazhime dhe zbërthen atë që ju pengon të jetoni jetën tuaj me më shumë vetëdije. Me hyrjen e Saturnit te Peshqit do të ketë mësime për dashurinë vetëmohuese dhe shpirtërore, që do të thotë se marrëdhëniet që nuk janë të shëndetshme nuk do ta kalojnë testin e kësaj periudhe.









Por 4 janë shenjat e zodiakut që do të bien nga dashuria dhe do të ndahen në mars:

Dashi

Nëse nuk e përfunduat lidhjen tuaj muajin e kaluar, gjithçka që po bëni është të blini kohë derisa e vërteta të mos fshihet më këtë muaj. Astrologjikisht Marsi për ju do t’ju shtyjë të tregoni të vërtetën dhe të rriteni. Mërkuri dhe Saturni hyjnë te Peshqit dhe nxjerrin në sipërfaqe ndjenjat që i keni varrosur brenda ose i keni injoruar qëllimisht. Më mirë t’i përqafoni herët mësimet e Saturnit sepse përndryshe ato mund të bëhen mjaft të dhimbshme.

Binjakët

Këtë muaj fokusi nuk është te zemra, por te jetosh jetën sa më intensivisht të mundesh. Kjo përfshin udhëtimet, studimet e reja, eksplorimin, çështjet e karrierës dhe veçanërisht miqtë. Marrëdhënia juaj nuk do jetë në fokus dhe kjo do krijojë dridhje. Keto dridhje kane nevoje për diskutim dhe duke qene se nuk te pëlqejnë fare këto diskutime, do besh çfarë te duash dhe pasojat do ti vuaje ne një vit te dyte. Aty do ta humbisni lojën. Flisni me partnerin tuaj, edhe nëse kjo ju bën të ndiheni jo rehat, sepse në të kundërt lidhja do të “shpërthejë” ndërsa ju përpiqeni ta jetoni jetën tuaj sa më intensivisht.

Bricjapi

Është sikur universi po ju shtyn të merrni vendime. Ju keni atë që ju nevojitet këtë muaj për të marrë vendime të rëndësishme, por zgjedhjet tuaja nuk mund të rezultojnë që diçka të mos ndryshojë në jetën tuaj. Kjo periudhë ka mbaruar. Ju duhet të kuptoni se çfarë e bën jetën tuaj të bukur dhe të mirë dhe të ndaloni përdorimin e sistemit të “matjes” së suksesit që keni pasur. Kjo do të çojë në disa grindje me marrëdhënien tuaj.

Gaforrja

Ju keni shpenzuar shumë kohë duke u kujdesur për të tjerët. Kujdesuni për veten gjatë kësaj kohe. Kjo nuk do të thotë domosdoshmërish se do të ketë rënie në lidhje, por gjasat janë shumë të mëdha. Kur marrëdhënia bazohet në modele të caktuara dhe dikush i ndryshon ato, atëherë e gjithë lidhja ndryshon. Kjo nuk duhet t’ju bëjë të ndiheni fajtorë sepse marrëdhëniet e qëndrueshme dhe të shëndetshme bazohen në mirëkuptim. Kështu që këtë muaj gjëja më e keqe që mund të bëni është të qëndroni në një lidhje pa kuptuar sepse keni frikë se çfarë do të ndodhë nëse largoheni.