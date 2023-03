Kërcënohet familjarisht 34-vjeçari në Tiranë, i kërkohen shuma të mëdha parash

Një 34-vjeçar është kërcënuar bashkë me familjen e tij, nga dy persona në Tiranë.









Mësohet se shtetasit me iniciale M. L., 23 vjeç dhe B. A., 33 vjeç në bashkëpunim me njëri-tjetrin kanë kanosur për dhënie pasurie të riun pas borxhit nga lojërat e fatit.

Njoftimi i policisë.

Finalizohet nga Komisariati i Policisë Nr. 2, operacioni policor i koduar “Credit”.

Kanosën një shtetas dhe familjarët e tij, për dhënien e një shume parash, vihen në pranga 2 shtetas. Nga veprimet hetimore rezultoi se këta 2 shtetas organizonin edhe lotari të palejuara, me anë të 2 aparateve celulare, të cilët u sekuestruan në cilësinë e provës materiale. Shërbimet e Komisariatit të Policisë Nr. 2, në vijim të punës për parandalimin dhe goditjen e paligjshmërisë, pas kallëzimit të marrë nga një shtetas, për 2 persona që e shantazhonin dhe e kërcënonin për jetën, që t’u jepte një shumë parash, menjëherë kanë organizuar punën për kapjen e tyre. Falë veprimeve profesionale nga specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Nr. 2, në kuadër të operacionit policor të koduar “Credit”, është bërë lokalizimi dhe arrestimi në flagrancë i shtetasve:

– M. L., 23 vjeç dhe B. A., 33 vjeç, banues në Tiranë, për veprat penale “Shtrëngimi me anë të kanosjes ose dhunës për dhënien e pasurisë”, kryer në bashkëpunim, dhe “Organizimi ose ushtrimi i veprimtarive të lojërave të fatit në kundërshtim me ligjin”. Gjatë veprimeve hetimore ka rezultuar se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, kanë kanosur për dhënie pasurie, një 34-vjeçar dhe familjarët e tij. Në vijim të veprimeve hetimore ka rezultuar se 2 të arrestuarit organizonin lotari të palejuara, me anë të aparateve të tyre celulare, të cilët u sekuestruan në cilësinë e provës materiale.

Materialet i kaluan Prokurorisë, për veprime të mëtejshme procedurale.