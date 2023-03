Manchester City ka bërë detyrën në shtëpi ndaj Newcastle, duke triumfuar 2-0. Goli i “Qytetarëve” do vinte pas 15 minutash lojë, falë Foden.









Për golin e sigurisë, ekipi i Guardiolas do vuante shumë dhe do arrinte të “tundtte rrjetën” me Silvan, në minutën e 67-të. Me këtë rezultat, City është në vendin e dytë me 58 pikë, 2 më pak se Arsenal.