Nga thashethemet për një histori me Seldin, te detajet nga jeta private, si Keisi u bë e famshme

Keisi dhe Kristi, prej gati 2 javësh janë në qendër të vëmendjes nga ndjekësit për shkak të pëlqimit që ata kanë shprehur për njëri-tjetrin. Dy të rinjtë janë shfaqur shumë afërt, duke nisur edhe të flejnë së bashku. Por teksa në shtëpi të gjithë po e inkurajojnë këtë histori, jashtë rrjeti ka shpërthyer kur në skenë doli edhe partnerja që Kristi ka lënë jashtë.









I pari që ka reaguar ashpër ka qenë pikërisht babai i Keisit, Sabiani. Pakënaqësia e Sabianit kundrejt të bijës në Big Brother u duk pak netë më parë, teksa pas puthjes me Kristin, ai e hoqi të bijën nga lista e ndjekësve. E duket se këngëtari vijon të jetë i tensionuar nga kjo situatë, aq sa ka shpërndarë një video në rrjetet e tij sociale, ku edhe konfirmon sesi po e përjeton këtë situatë. “E di si më vjen? T’i bie murit me kokë, ta çaj kokën fare”, përsërit Sabiani fjalët në video që më shumë se ‘funny’ tregon situatën e tij aktuale. Nga ana tjetër Keisi nuk e di mendimin e të atit dhe ka puthur Kristin gjatë një loje. Madje u shpreh se edhe nëse babai do të ishte kundra lidhjes, ajo do të ndiqte zemrën dhe do i dilte kundra. Sabiani shkroi pak ditë më parë se do jetë gjithmonë mbështetje e Keisit dhe nuk është kundër dashurisë, por s’mund të dalë një çapaçul që nuk e di pse është futur aty brenda e të luaj me disa porta. “Më kanë ardhur mesazhe pafund, kritika dhe shumë njerëz të cilët presin një reagim nga unë. Për Keisin nuk jam ai babai tipik shqiptar, përkundrazi më ka pasur shok, mbështetje dhe jam përkrahja e saj më e madhe. Por janë disa gjëra që nuk i pranoj.

Ai fillim nuk lejoj askënd të përfitoj nga naiviteti dhe ta shfrytëzojë rastin për shoë. Së dyti nuk jam kundër dashurisë ama kjo që po shoh s’ka lidhje fare me ndjenjat. Dhe së fundmi, nuk mund të dalë një çapaçul që nuk e di pse është futur aty brenda e të luaj me disa porta. Nuk di të justifikojë as veten e vet”, shkroi Sabiani në një postim në InstaStory. Por duket se Sabiani u përfshi edhe vite më parë, në një ‘furtunë’ që nisi në rrjet pas thashethemeve të një lidhjeje mes Keisit dhe Seldi Qalliut. Në atë kohë, këngëtari ishte i fejuar me këngëtaren e njohur kosovare, Mimoza Shkodra. Çifti u nda pikërisht kur edhe u publikua kënga e re e dyshes. Komentet në atë kohë flisnin për një afrimitet më të madh mes të dyve. Mediat madje shkruajtën se Keisi ishte shkaktarja e ndarjes mes tij dhe Mimozës. Megjithatë në atë kohë, banorja e Big Brother u shpreh se Seldin e sheh vetëm si vëlla. Ndërkohë edhe Sabiani publikoi një foto me Seldin, duke shkruar “Kur u rrit dhe ky”, çfarë tregonte për një marrëdëhnie të afërt familjare me Seldin dhe jo për një romancë mes tij dhe vajzës së Sabit. Brenda shtëpisë së Big Brother, Keisi është treguar e rezervuar sa i përket jetës së saj private, duke zgjedhur mos të ndajë asgjë me banorët e tjerë. Madje në biseda me disa nga banorët, ajo ka rrëfyer se nuk e ka dhënë puthjen e parë.

Por duket se me Kristin, ajo e çoi raportin e krijuar në një tjetër nivel, pas puthjes që të dy shkëmbyen si pjesë e një loje. Ishte kjo puthja që solli edhe përplasje mes familjarëve të tyre jashtë shtëpisë së Big Brother. Qëndrimi i Sabianit ishte i ashpër që në ditët e para të kësaj lidhjeje, duke mos e pranuar. Nga ana tjetër babai i Kristit, Robert Aliaj, e kundërshtoi me forcë atë çfarë Sabi kishte deklaruar. Sipas tij mediat e kanë amplifikuar situatën e Kristit duke e bërë objektin kryesor dhe duke bërë dëm në të gjitha nivelet. Dhe në këtë rast është krijuar një turmë e cila ka mungesën e përgjegjshmërisë. Në lidhje me çiftin dhe pretendimin e vajzës që u përfol si partnerja e Kristit, Roberti u shpreh:“Të gjithë e dimë ekzistencën e aplikacioneve që bëjnë modifikime. Në datën 24 dhjetor, kur pretendohet se janë bërë bisedat, telefoni i Kristit ka qenë i konfiskuar nga produksioni dhe kjo është e verifikueshme. Në rast se Kristi ka pasur një lidhje, që ai e quajti vetë problematike, ai është i lirë të marrë vendime. Një djalë i ri mund të ketë një marrdhënie me një femër dhe mund të dashurohet me një tjetër”.Roberti ndau dhe një detaj nga lidhja e tij me bashkëshorten, të cilën e ka njohur në një kohë kur kishte një lidhje me dikë tjetër, por jo me një vizion të qartë. “Ne mund të gjykojmë njerëz familjarë që kanë përgjegjësi mbi vete, por jo të rinjtë, ata janë të lirë, mos i gjykoni”.Gjithashtu, Roberti theksoi se e quan të gabuar të ndërhysh në zgjedhjen e fëmijës që është i rritur. “T’i ndërhysh një fëmije që është adult në zgjedhjet e veta është gjëja më e tmerrshme në Evropë. Kur sheh komentet kupton se në çfarë mentaliteti mjeran ka rënë Shqipëria. Unë po flas për Kristin, për sjelljen e Kristit, për qasjen e turmave dhe vulgaritetin që rrjedh në rrjet. Kur del me një deklaratë dhe komente paragjykuese ti je vetëm llumi i shoqërisë. Asgjë nuk po ndodh, kjo është thjesht një lojë ku njerëzit mund të dashurohen me njëri-tjetrin”, ka thënë Robert Aliaj për “Shqipëria Live”.Gjithashtu, edhe miku i Kristit, Olsi Abazi, ka deklaruar se Zaza po e bën gjithçka për vëmendje, ndërsa shtoi se Kristi është shumë i përfshirë me Keisin dhe se lidhja e tyre është e vërtetë.

“Ajo po e bën për vëmendje. Kristi nuk e tradhtoi. Ai është mes mijëra kamerave. Ai e deklaroi që unë jam i hapur, pavarësisht që e ka thënë që kam diçka. Ai është shumë i pasionuar ndaj Keisit. Është shumë e dukshme për mua që e njoh. Ai tha që unë u ndava, pra ka shprehur atë që ai nuk ja shprehu dot kësaj vajze. Sa i përket Sabianit, ai është baba. Ai e sheh të bijën e vet, edhe rreziku më i vogël që ndjen është i madh për të. Edhe unë do i vija duart në fyt. Kristi me atë që e njoh është totalisht i përfshirë. Ai nuk e bën dot një gjë që nuk e do”, tha ai.Gjithçka nisi me reagimin e partneres së huaj të Keisit. Së fundmi ka ardhur dhe reagimi i parë i Zazës, e cila duket e prekur nga e gjithë kjo situatë. Nëpërmjet një deklarate të gjatë në “InstaStory”, ajo shprehet se nuk është mirë emocionalisht dhe se ndihet falënderuese për dashurinë që i kanë dhënë ndjekësit e saj.“Nuk mund të them me fjalë se sa e prekur jam nga kaq shumë njerëz që më kontaktuan dhe më ngushëlluan. Mesazhet e mia janë të tejmbushura dhe do të doja t’i përgjigjem secilit prej jush, por nuk kam forcën për ta përballuar tani gjithë këtë. Shpresoj që të gjithë të qëndroni të bekuar dhe shpresoj që Zoti t’ju japë të gjithëve dyfishin e dashurisë që njerëzit po më japin tani. Më lehtëson vërtet të di se njerëzit që as nuk më njohin, e shohin të vërtetën dhe e vlerësojnë moralin!

Nuk jam mirë dhe do të më duhet pak kohë që të shërohem dhe të kuptoj disa gjëra që po më ndodhin para syve. Unë vij nga një familje e dashur, e kujdesshme dhe e arsimuar që më ka mësuar se vlerat në jetë janë brenda së vërtetës, moralit dhe aftësisë për të qëndruar etik, edhe kur gjërat bëhen të vështira. Nuk do të komentoj më tej për këtë, pasi besoj se kjo gjë është kuptuar nga të gjithë. Që nga fillimi i njerëzimit, e vërteta gjithmonë ka mbrojtur të drejtët. Falënderoj secilin prej jush nga thellësia e zemrës sime!”, shkruan ajo.