Përplasja fatale në Larisa që shkaktoi 57 viktima, si i humbi shefi i stacionit trenat për 16 minuta

Pas aksidentit tragjik nga përplasja e trenave me të paktën 57 viktima, mediat greke kanë reaguar sërish duke pohuar se fatkeqësia mund të ishte parandaluar.









Media greke ‘Protothema’ kanë përshkruar me detaje përplasjen dhe se ccfraë ndodhi disa minuta para tragjedisë.

Shkrimi i plotë:

Shefi i stacionit të Larisës nuk e kuptoi kurrë, megjithëse kishte kohë të mjaftueshme për të reaguar dhe parandaluar fatkeqësinë e përplasjes së dy trenave, që ka shkaktuar deri më tani 57 viktima. Ndonëse i kishte vendosur vetë, ai nuk e kuptoi se në të njëjtët shina ishte vendosur treni i pasagjerëve Intercity IC 62 dhe treni i mallrave 63503, i cili po afrohej.

Për një hark kohor prej të paktën 15 minutash, stacionisti Vassilis Samaras kishte përballë, në tastierën e kontrollit, me tregues të ndritshëm, pamje të qartë të drejtimit të trenave. Megjithatë, për arsye që deri më tani mbeten të panjohura, stacionisti i stacionit hekurudhor të Larisës, nuk arriti ta zbulonte gabimin e tij dhe ta korrigjonte në kohë. Shefi i stacionit përballet me akuza të rënda si për shkelje të sigurisë së transportit si dhe për kundërvajtje të vrasjes serike nga pakujdesia dhe lëndim serial nga pakujdesia, ndërsa sot do të kërkojë falje publike. Sipas një raporti të Star dhe ERT në lidhje me sekuencën fatale të veprimeve të gabuara nga drejtuesi i stacionit, duket se të martën e datës 28 shkurt, pak para mesnatës, të gjithë ata që janë përfshirë në menaxhimin e trafikut të stacioneve hekurudhore në zonën Larisa-Tempon kanë qenë të informuar se treni i mallrave u nis për në Athinë.

Bazuar në raport, drejtuesi i stacionit të Neo Poron, në bregun e Pierisë pranë Platamonas, njoftoi kolegët e tij përmes telefonit se në orën 23:05 treni 63503 u nis nga Stacioni Neo Poron për në Athinë. Një minutë më parë, treni i pasagjerëve IC 62 ishte nisur nga Larisa. Për më shumë se 15 minutat e ardhshme, të dy trenat ishin në një kurs përplasjeje kokë më kokë, pa u shqëtësuar nga askush se diçka nuk ishte në rregull. Drejtori i stacionit të Larisës, pa e ditur askush përse, nuk ka reaguar, duke mbetur i bindur se Intercity 62 po shkonte normalisht drejt Selanikut. Për 5 minutat e para pas nisjes së trenit, drejtuesi i stacionit të Larisës kishte një tregues vizual në tastierën e drejtimit të trenit të pasagjerëve. Pastaj treguesi i dritës u fik nga paneli, por duket se 5 minuta do të ishin të mjaftueshme për të vërejtur ndonjë anomali në trafikun e trenave.

Në bazë të protokollit, drejtuesit e stacioneve janë të detyruar të mbajnë një regjistër të komunikimeve, të ashtuquajturin “libër telegrami”. Përveç kësaj, megjithatë, ekziston edhe paneli i kontrollit të trafikut dhe regjistruesi i bisedave.

“Ka një telefon, të brendshëm, që e merr stacionisti i Neios Poros dhe i thotë stacionistit të Larisës, për shembull, që unë nga Neios Poros kam ndjekur trenin X në linjën e zbritjes për në Athinë. Drejtori i Stacionit të Larisës është i detyruar të regjistrojë numrin e telegramit. Me sa duket stacionari i Larisës nuk e ka kuptuar që treni ka kaluar në vijën e zbritjes”, thotë kreu i trenave të OSE-së, Thomas Hamamis.