‘Vendim i turpshëm dhe letër pa vlerë’/ Paralajmëron Berisha: Çështja e vulës së PD mund të shkojë deri në Gjykatën Ndërkombëtare

Ish-kryeministri Sali Berisha, ka paralajmëruar hapat e radhës që do të kryejë pas vendimit të Gjykatës së Apelit, për vulën e PD, që e riktheu çështjen për rigjykim në Shkallë të Parë.









Gjatë mbledhjes me kryesinë, Berisha tha se vendimi do të bëhet rekurs në Gjykatën e Lartë, ndërsa çështja mund të arrijë deri në Gjykatën Ndërkombëtare.

Duke e konsideruar si një letë pa vlerë, Berisha theksoi ‘Nuk mund kurrë që një vendim i turpshëm, antiligjor, që ekzekuton në sallën e gjyqit të drejtën dhe ligjin, e beson se mund të ekzekutojë dhe pluralizmin, të jetë gjë tjetër veçse një letër pa vlerë. Asgjë nuk mund të mposhtë shumicën e kësaj force, kjo shumicë çdo ditë e më e madhe do bëhet’.

Sali Berisha: Ky vendim të dërgohet për rekurs në Gjykatën e Lartë. Njerëzit mund të habiten si mund ta dërgojmë ne te Sadushi. Do kërkojmë përjashtimin e Sadushit nga gjykimi, nuk presim asgjë tjetër se aty urdhri është po ky, por ne do ndjekim procedurën në gjykatën ndërkombëtare se ka ndodhur një gjë që kurrë në një vend anëtar të KiE, në një vend të lirë në botë s’mund të ndodhë të shpallet palë ajo që nuk është palë. Por rregulli që të dërgohet në gjykatën ndërkombëtare kërkon që të ezaurohen shkallët e gjykatave të vendit. Në këtë rast Sadushi që është dhe ai në vetvete ekzemplar në vendimet e qëndrimet e ti, simbol i korrupsionit të dokumentuar dhe të fshehur por të gjetur e do gjendet, do firmosë të njëjtin vendi por ne do kërkojmë përjashtimin e tij nga gjykimi.

Përveç kësaj rruge, PD duhet të përcaktojë qëndrime të tjera se ky është aspekti më i thjeshtë i saj. Koha faktoi e provoi, ose nxori me betejat tona fytyrën e shëmtuar të mafies shqiptare dhe ndërkombëtare. Kanë ndodhur që janë inicuar dhe grushte shteti por s’kam dëgjuar kurrë përpjekje për të shkatërruar një opozitë demokratike dhe pro perëndimore dhe të kenë dështuar të gjithë përpjekjet. Po pse dështuan se forca e kësaj partie janë idealet e saj, Demokratët duhet të ndihen luanë, sot më shumë se kurrë në misionin e tyre. Kjo tregon se çfarë tmerri u kanë kallur ata mafies, ndaj dhe është në detyrën tonë të përcaktojmë qëndrimet më të drejta që ky revolucion i pandalshëm të realizojë qëllimin e tij, përmbysjen e kësaj klike që nuk njeh moral ligj e asgjë. Nuk mund kurrë që një vendim i turpshëm, antiligjor, që ekzekuton në sallën e gjyqit të drejtën dhe ligjin, e beson se mund të ekzekutojë dhe pluralizmin, të jetë gjë tjetër veçse një letër pa vlerë. Asgjë nuk mund të mposhtë shumicën e kësaj force, kjo shumicë çdo ditë e më e madhe do bëhet.