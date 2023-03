Vendimi i Gjykatës për vulën e PD/ Meta: Akt i mirëmenduar nga Rama, kërkon të vendosë pushtet monist

Kreu i PL, Ilir Meta është duke mbajtur një takim me strukturat e partisë në Vaun e Dejës, ku ka folur dhe për vendimin e Gjykatës së Apelit më 3 mars, për çështjen e vulës së PD, që e riktheu për rigjykim në shkallën e parë.









Meta tha se pushteti monist i kryeministrit Edi Rama ka detyruar tre gjykatës që të shuajnë shpresat lidhur me drejtësinë.

Sakaq shtoi se zvarritja e çështjes së vulës së PD nuk ishte rastësi por strategji e Ramës.

“Nuk mund të rri pa përmendur një akt që ka ndodhur dje, që është akti final i deligjitimimit të pushtetit monist të Ramës, që ka detyruar dje tre gjykatës që të shuajnë çdo shpresë për sa i takon kredibilitetit të kësaj drejtësie të dalë nga Rama-forma, shndërrimi i reformës në drejtësi që pritej të sillte më shumë drejtësi për vendin e qytetarët, në Rama-formën përmes kapjes antikushtetuese të drejtësisë. Nuk kam pasur asnjë iluzion që një vendim i tillë do dilte se vetëm një naiv e pa eksperiencë politike do mendonte se zvarritja prej një viti e çështjes së vulës së PD ishte një rastësi, jo, ishte regji e mirëmenduar e Ramës.

Vetëm një naiv do mendonte se do kishim gjykata me kredibilitet kur përmes falsifikimeve të Dvoranit të komanduar nga Rama keni parë betime të gjyqtarëve tek Lana. E dimë tani kush është drejtësia e Ramës”, tha Meta.