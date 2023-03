VIDEO/ Luizi tha se do jetë fituesi, Olta ofendon rëndë këngëtarin: Po nuk fitove do dalësh nga trutë. Do përfundosh në psikiatri

Dy konkurrentët ‘lider’ brenda BBVIP Olta Gixhari dhe Luiz Ejlli vazhdojnë të debatojnë ashpër me njëri-tjetrin, lidhur me fitoren.









Mëngjesin e sotëm, Luizi i tha Oltës se duhet të bëjë kujdes se po flet me një person që ka targa ‘CD’ (diplomatike), e më pas i tha se tani ka targa ‘FT’ (fitues).

Ndërsa Olta e acaruar bëri një deklaratë të fotë, ku tha se në rast se Luizi do të bëhet aq keq nëse nuk merr fitoren sa do të përfundojë te ‘5’ (spitali numër 5 në Tiranë, aty ku shtrohen personat me probleme të shëndetit mendor).

Luizi: Unë jam me targa CD moj Oltë e merresh me mua, tani jam me targa FT, fitues”, tha Luizi.

Olta:Bravo shumë bukur, po mos ta fitosh çfarë do bësh. Ky do shkojë te 5 po mos ta fitojë, do kalojë, e kam me vërte që ky do kalojë. Ky nuk e mendon se nuk do ta fitojë. Ky çdo ditë sillet si fitues. Dhe realisht, nëse ndodh që nuk e fiton, ky do dalë nga trutë”-tha Olta.

View this post on Instagram A post shared by Big Brother Alb VIP Edition (@bigbrotheralb_vip)