Vodhën dy herë të njëjtin lokal, arrestohen dy adoleshentët në Tropojë

Dy adoleshentë janë arrestuar në Tropojë pasi akuzohen për vjedhje.









Mësohet se dy 17-vjeçarë kanë hyrë me dhunë në një lokal duke thyer xhamat e këtij të fundit, ku kanë grabitur një shumë parash dhe steka me cigare.

Gjatë arrestimit autoritet kanë evidentuar se një prej të rinjve drejtonte mjetin pa leje drejtimi.

Njoftimi i policisë:

Vodhën me thyerje 2 herë, në të njëjtin lokal, vihen në pranga dy 17-vjeçarë. Njëri nga të miturit u kap teksa drejtonte një automjet, pa leje drejtimi. Si rezultat i punës për zbardhjen e vjedhjeve të ndodhura më parë dhe për nxjerrjen para përgjegjësisë penale të autorëve të tyre, specialistët për Hetimin e Krimeve të Komisariatit të Policisë Tropojë arrestuan dy shtetas 17-vjeçarë, të dy banues në Tropojë.

Nga veprimet hetimore ka rezultuar se këta shtetas, në bashkëpunim me njëri-tjetrin, gjatë natës së shkuar dhe më datë 22.02.2023, kanë vjedhur me thyerje, një shumë parash dhe steka me cigare, në një lokal në qytetin e Bajram Currit.

Vijojnë hetimet për zbardhjen e vjedhjeve të tjera që mund të jenë kryer nga këta shtetas. Materialet i kaluan Prokurorisë pranë Gjykatës së Rrethit Gjyqësor Tropojë, për veprime të mëtejshme.